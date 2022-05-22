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疫情在高原期趨緩？胸腔重症醫曝「神秘防疫力量」正在民眾間發生

▲▼台中中央公園「大型PCR給藥得來速」上路。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲22日本土案例新增7萬9441例，指揮官陳時中認為目前處於「疫情高原期」。（示意圖／記者游瓊華翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心原預估5月20日本土疫情會破10萬大關，但自從5/19達到9萬人後，確診數卻連日下降。對此，胸腔重症科醫師蘇一峰認為，不一定是疫情過高峰，可能是民眾快篩陽後不想去醫院人擠人PCR，才讓確診數目下降。

22日本土案例新增7萬9441例，死亡個案53例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，目前疫情處於高原期，會不會又高峰要再觀察。另外，發言人莊人祥則認為，疫情高峰應該在10萬左右，推估要到7月底疫情才可能會更低。

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對此，蘇一峰認為，確診個案的數目下降，不一定是疫情過了高峰，很可能是「台灣民眾發展出一套疫情相處模式」。他說，民眾在家自行快篩陽性後，不想到醫院去人擠人做PCR，決定在家自行服藥休息，只要這類民眾變多，確診數目就會下降，因此「快篩足夠可以改善醫療量能」。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

蘇一峰表示，台灣民眾一直是神秘的防疫力量，目前疫情之下台灣人民自救，輕症就在家吃藥休息，不擠去醫院給醫護人員造成負擔，「不指責說民眾買藥自救，因為民眾不想增加醫護的負擔，醫療負擔才能減少，謝謝您」。

網友看完紛紛留言，「我也是快篩陽沒去PCR」、「就是這樣沒錯，所以中重症及死亡數才是關鍵」、「我就是超不舒服沒那個體力去排隊PCR，在家自己吃藥的+1」、「沒錯，身邊有朋友就是這樣做」、「我同事也是快篩陽就自我隔離，請親人(沒有同住)去診所拿藥，就不去PCR，等出關後會再快篩一次，希望醫療量能用在更需要的人身上」、「有我被隔離的經驗後，我公司其他人確診都是自行處理」。

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