妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸率2友持刀擄走她　直奔摩鐵下場慘

記者林悅、楊漢聲／台南台東報導

台南一名陪酒妹22日清晨剛下班，便遭到31歲林姓丈夫率2名友人持刀強押上車，嚇得其他同事趕緊報警。初步調查，林男因不滿妻子「穿著太暴露」，才憤而將人擄走，警方事後循線追緝，先是在台東抓到2名共犯，另在嘉義尋獲夫妻檔，全案依妨害自由、恐嚇、毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲林姓男子率2友持刀擄走妻子，警方於台東逮捕2共犯 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台南市警方今日清晨獲報，一間夜店內的一名陪酒妹剛下班，就遭人擄走，警方隨即展開調查。初步了解，女子的林姓丈夫為台東人，有毒品、殺人未遂與組織犯罪前科，2人原先住在高雄，但日前因細故吵架後分居，女子便到台南一間夜店上班陪酒。

▲警方另外起獲毒咖啡包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

豈料，林男發現後相當氣憤，又不滿女子上班穿著暴露，於是找來同為27歲的邱、李姓兩名友人到夜店持刀將人擄走。

警方事後循線展開追緝，並以車追人，發現車輛在台東現蹤，於是立即通報台東警方協助圍捕，最終於太麻里逮獲邱、李兩人，另外警方又於嘉義某旅館尋獲女子與林男，且還在林男身上起獲37包毒咖啡包，重量共212克。

▲警方於嘉義一間旅館逮捕林男，並救出女子。（圖／記者林悅翻攝）

據悉，林男被帶回警局時，疑似還因為吸毒過量昏沉迷糊，甚至一度咆嘯大鬧警局，全案訊後依照妨害自由、毒品、恐嚇等罪嫌移送台南地檢署偵辦。