　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美到被酸「整個人都是特效」正妹霸氣拍片驗真身　頭皮一掀更驚人

@itshermeteor Is it one or is it both? #thataigirl #isshereal #alopecia #alopeciaawareness #artificialintelligence #cgi #ai ♬ som original - LORD.xp

記者吳美依 ／綜合報導

外國正妹賀蜜媞兒（Hermeteor）五官清秀、皮膚超好，卻被質疑是電腦合成影像（CGI）特效，根本不是真人。她拍片反擊酸民，也在鏡頭前脫掉假髮，大方分享罹患脫髮症（alopecia）的真實樣貌。

影片中，賀蜜媞兒原本戴著紅棕色假髮，切換至下個鏡頭後，就大方露出光頭。事實上，她已經能夠欣然接受脫髮症、與疾病共存，並且經常在社群媒體上分享治療的心路歷程，甚至在個人介紹自嘲是「仿人形機器人」（humanoid）。

▲▼外國正妹賀蜜媞兒（Hermeteor）被質疑是電腦合成影像（CGI）特效。（圖／翻攝TikTok@itshermeteor）

▲▼外國正妹賀蜜媞兒（Hermeteor）被質疑是電腦合成影像（CGI）特效。（圖／翻攝TikTok@itshermeteor）

▲賀蜜媞兒（Hermeteor）罹患脫髮症，但膚質非常好。（圖／翻攝TikTok@itshermeteor）

此影片至今累計220萬次點閱，眾人紛紛熱議，為何賀蜜媞兒被認為「長得不真實」，一派認為問題出在眉毛及雙眼，另一派認為，只是因為皮膚太光滑了。也有大批網友狂讚原po非常漂亮，「那是因為妳長得太美了，不像真的。」、「我之前看妳的影片就有疑問了，但我不敢問，怕妳覺得不舒服。妳好漂亮！」

儘管如此，仍有不少人抱持懷疑態度，深信賀蜜媞兒只是電腦特效的產物，「我無法分辨妳是不是真人！」、「不可能是真人！」

正妹「上空裸背」爬滿密麻紅斑！曬傷後罹怪病　一輩子治不好

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
確診勞保傷病給付申辦方式一次看！　5年內請領才有效
好友確診已過2週「他聚會沒邀」　曝1顧慮憂：該跟康復者吃飯嗎
楊小黎「吃Omicron全餐」咳到吐　8症狀爆發：沒想到這麼
戴資穎奪本季首冠！　再刷「超狂新紀錄」
妻子上班「穿太露」！夫氣炸率2友擄走她　直奔摩鐵
快訊／午後雷雨開炸！3縣市「大雨特報」防雷擊強陣風
「快篩陽＝確診」下周全民適用　一次搞懂防疫險理賠！
快訊／增53死！　今增7萬9441例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

美到被酸「整個人都是特效」正妹霸氣拍片驗真身　頭皮一掀更驚人

拜登抵日！第一站行程曝光　明先後拜會德仁天皇、日相岸田文雄

開設駐台辦事處　立陶宛經長：處長幾個月內赴台

惡火狂燒臨死前仍緊抱3歲女！勇父背部嚴重燒傷　愛女遺體完好

拜登見南韓最美第一夫人！親切握手燦笑　晚宴狂讚：你老婆好漂亮

澳洲新總理14歲才知「生父沒有死」　母親郵輪燃愛火未婚生子

醫院看病竟遭性侵！14歲少女被「強拉進產房」硬上　逼拍性愛片

樂透號碼全選「家人年齡」竟爽中1200萬　他抱回頭獎嗨翻

美日峰會聯合聲明擬寫入「延伸威懾」　抗衡中俄

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

美到被酸「整個人都是特效」正妹霸氣拍片驗真身　頭皮一掀更驚人

拜登抵日！第一站行程曝光　明先後拜會德仁天皇、日相岸田文雄

開設駐台辦事處　立陶宛經長：處長幾個月內赴台

惡火狂燒臨死前仍緊抱3歲女！勇父背部嚴重燒傷　愛女遺體完好

拜登見南韓最美第一夫人！親切握手燦笑　晚宴狂讚：你老婆好漂亮

澳洲新總理14歲才知「生父沒有死」　母親郵輪燃愛火未婚生子

醫院看病竟遭性侵！14歲少女被「強拉進產房」硬上　逼拍性愛片

樂透號碼全選「家人年齡」竟爽中1200萬　他抱回頭獎嗨翻

美日峰會聯合聲明擬寫入「延伸威懾」　抗衡中俄

衛生局稱柯文哲PCR「個資不得洩漏」　黃珊珊：有陳佩琪照顧沒問題

古林睿煬被影射放水　高志綱呼籲：大家理性看球

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

妹子面上外商「憂換太多公司履歷難看」　網見薪水勸跳槽：往上爬

「絕美白羚羊」現蹤高爾夫球場　神祕氣息看傻網：是山犬！

曼赤肯當「最佳代言人」表情秒走鐘　雙手抱胸銷魂表情萌暈店員

楊丞琳意外抓包經典歌「被亂改名」　看傻眼求助：替我反映一下

3個月大萌貓玩累待角落「翻肚躺平」　超Chill睡姿笑翻店員

復仇擊敗陳雨菲摘金關鍵　戴資穎開心：自己比較有耐心失誤少

4汪「試圖越獄」遭抓包　現行犯卡牆上露尷尬笑容：偶拉筋啦

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

國際熱門新聞

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

猴痘狂傳13國　西班牙病例多去過小島群聚趴

俄媒自曝陣地　「全球最大自走迫砲車」遭炸爛影片曝

撿到凹陷頭骨　一查竟是8000年前的他

新冠不斷變種「傳染力恐超過麻疹」！

WHO警告「全球猴痘病例」繼續爆

金正恩鏡頭罕見噴淚！真情流露呆望遺照

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

見熊嗨翻自拍！3遊客慘被抓去關

巨乳妹IG被封　自曝和Meta員工做愛奪回帳號

新冠存活時間曝　家人確診3清潔重點要做好

人妻和表弟外遇　被公婆鐵棍燙私處

奪命馬拉松！跑者終點線倒下身亡

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

更多熱門

相關新聞

傳地球今夏將迎末日！時空旅人揭「3恐怖時機」

傳地球今夏將迎末日！時空旅人揭「3恐怖時機」

TikTok網友雷納德（Kawhi Leonard）最近在網上警告，地球將在今夏迎來世界末日，美國的土地會在大地震爆發後分裂、數百萬人會離奇消失，而地球也將蹦出一種名為「潛行者」的未知生物。儘管相關影片曝光後立刻引起眾多網友注意，不過多數網友都抱持不相信的態度，抨擊他「漫威電影看太多了」。

寶貝變親叔！她驚知和男友有血緣關係傻眼

寶貝變親叔！她驚知和男友有血緣關係傻眼

口含粗長根莖5分鐘　她竟中毒秒變香腸嘴

口含粗長根莖5分鐘　她竟中毒秒變香腸嘴

不是蘿莉了！父女相隔13年合照　惹哭網友

不是蘿莉了！父女相隔13年合照　惹哭網友

辣妹自爆人獸交　和狗睡賺12萬元：我很享受

辣妹自爆人獸交　和狗睡賺12萬元：我很享受

關鍵字：

TikTok脫髮症

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面