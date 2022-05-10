傳地球今夏將迎末日！時空旅人揭「3恐怖時機」：百萬人將離奇消失

記者葉睿涵／綜合報導

TikTok一名自稱為「時空旅人」的網友雷納德（Kawhi Leonard），最近在網上警告，地球將在今夏迎來世界末日，美國的土地會在大地震爆發後分裂、數百萬人會離奇消失，而地球也將蹦出一種名為「潛行者」（stalker）的未知生物。有人完全不相這番言論，並抨擊他只是「漫威的電影看太多了」。

據《每日星報》報導，用戶名為「隱藏之神」（the hidden god）、自稱為「時空旅人」的網友雷納德，最近在TikTok聲稱，地球將自今夏開始爆發一連串宛若世界末日的事蹟，並給出3個日期提醒人們一定要小心。

▲時空旅人警告，地球將在今夏迎來末日。（圖／翻攝自TikTok／@thehiddengod）

雷納德表示，美國將在2022年7月14日迎來大地震，導致土地「大分裂」；而全球也會有超過200萬人在8月9日這天神秘失蹤。雷納德還指出，各地會在10月3日出現一種名為「潛行者」的未知生物，但雷納德並未說明這3起神秘事件是否存在關聯。

雷納德的影片在網上曝光後，立刻引起了非常兩極的評論，有人完全不相信雷納德的言論，抨擊他只是「漫威的電影看太多了」、「我只相信《辛普森家庭》的預言」。不過也有人認為，無論雷納德的言論是真是假，他們都應該為人類的未來虔誠禱告，「只有上帝知道這是怎麼一回事，請求上帝保佑」、「上帝會確保我們安全的」。