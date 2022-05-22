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累計12名兒童重症「5例併發腦炎」　專家提「8大前驅症狀」快就醫

▲▼指揮中心5/20記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，重症患者也越來越多，值得注意的是，今日有兒童出現腦炎形，中央流行疫情指揮中心也提出兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌耀型抽搐、抽搐和步太不穩等8等大症狀。

▲▼5/22公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

今日重症個案中，有3例為兒童，其中2人併發腦炎。截至今（22）日我國共累計12例兒童重症個案，其中5例併發腦炎，2人不幸過世。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，3名兒童重症年齡分別落在1歲與10歲，1歲女童有腸道閉鎖病史，確診後出現敗血症併呼吸衰竭。2名腦炎個案均為男童，其中1歲男童無慢性病史，確診後出現發燒全身抽搐等疑似腦炎症狀；另一名10歲男童也無慢性病史，確診後合併腦炎與多重器官異常，目前都在加護病房搶救中。

羅一鈞指出，指揮中心有和專家開會討論，目前兒童腦炎有增加趨勢，因此專家也提出治療指引，提醒家長要注意染疫兒童腦炎重症前驅症狀，專家針對兒童神經及性照護提出重點包括要注意顱內壓升高，如果有這種表徵的話，要用藥物降腦壓，必要時可以使用低溫療法或手術方式降腦壓，另外針對新冠本身感染可用抗病毒藥物，另外免疫激素可能會增加，也可以使用類固醇或免疫蛋白等。

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