快訊／兒童中重症再增3例！2人併發腦炎　年紀最小僅1歲

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增256例中重症再創新高，其中中症198例、重症58例。今日重症個案中，有3例為兒童，其中2人併發腦炎。截至今（22）日我國共累計12例兒童重症個案，其中5例併發腦炎，2人不幸過世。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，3名兒童重症年齡分別落在1歲與10歲，1歲女童有腸道閉鎖病史，確診後出現敗血症併呼吸衰竭。2名腦炎個案均為男童，其中1歲男童無慢性病史，確診後出現發燒全身抽搐等疑似腦炎症狀；另一名10歲男童也無慢性病史，確診後合併腦炎與多重器官異常，目前都在加護病房搶救中。

因應兒童重症個案頻傳，指揮中心日前重申兒童居家照護警訊與緊急送醫條件，如果出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%；肢體冰泠合併皮膚斑駁、冒冷汗等6大徵兆儘速撥打119送醫。

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依據指揮中心統計，截至5/22我國共有12例兒童重症個案，昨日新增2名重症兒童個案分別為5歲男童與9個月大男嬰，前者本身有肌肉系統疾病，染疫出現肺炎併呼吸衰竭、腦水腫；後者則是上呼吸道哮吼併呼吸窘迫，情況有改善，移除呼吸器，都在加護病房治療中。

▲5/22本土中重症、死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）