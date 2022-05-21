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桃園考生癲癇發作倒地　教育局：結束前2分鐘發病、不會扣分

▲桃園市長鄭文燦今天一早視察試場向試務人員致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天一早視察試場向試務人員致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

111學年度國中會考第一天順利落幕，桃園市政府教育局指出，上午第二節數學科考試在南崁高中考場，1名女考生疑因癲癇發作在考試結束前倒地，事務人員立即送往保健室休息，女生休息後堅持要參加下午後2堂考試；桃園市教育局指出，此為特殊狀況，女生是在完成作答前2分鐘發病，因此不會扣分。

桃園市教育局表示，國中會考今天桃園考區共有2萬763人報名（含特殊考生1,143人），在22所學校設置考場。其中上午第二節數學考試快結束時，南崁高中1名女生在考試結束前2分鐘突然因癲癇發作倒地，不時還抽搐與尖叫，引起考生與試務委員一陣驚呼，試務人員趕緊將女生送往保健室休息後恢復正常。

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▲國中會考桃園考區，試務人員在二備試場考試前戴上面罩、口罩等防疫裝備，並以酒精消毒桌面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國中會考桃園考區，試務人員在二備試場考試前戴上面罩、口罩等防疫裝備，並以酒精消毒桌面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

教育局說，這名女學生有癲癇病史，考事前已向試務中心報備，試務人員與監考老師都特別留意其身體狀況，首節考試還正常完成，第二節數學科結束前卻發病倒地，因已完成作答且考試即將結束，因此不會扣分，這名女生休息片刻後堅持要參加下午第三節國文與第四節作文的考試。

此外，今天桃園考區總計缺考777人，到考人數1萬9,986人，缺考率3.74%，到考率96.26%，二備試場（對象一及二）用16間、46人。違規件數四節考試共計21件，違規事項包括手錶發出聲響、逾時作答、提早翻閱題本等，相關違規情節認定，仍須提本考區以及全國試場違規事項處理會議審議後確定。

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