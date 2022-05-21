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不爽兒子告發寺廟內幕　迷信母親手「杖斃」他！2小時殘暴畫面曝

記者王佩翊／編譯

南韓慶尚北道一名60多歲女信徒因為不滿30多歲的兒子企圖對外爆料寺廟內的醜聞，因此憤而接過住持遞來的棍棒，毆打兒子長達2個半小時，最後更活活將其打死。這名篤信宗教的婦人最終僅被判7年徒刑，而包含住持以及其他在場旁觀的信徒卻都沒有受到任何懲罰，讓死者的父親淚訴司法不公。

根據YTN報導，該起事件是發生在某寺廟專門讓信徒飲用茶水的休息室內，當時60多歲的女信徒與30多歲的兒子發生衝突，怒火攻心的她隨即讓兒子跪下。寺廟的住持見狀便將木棍遞給她，隨後離開現場。然而此時女信徒卻突然開始猛烈地棒打兒子，時間長達2個多小時。

▲▼ 6旬婦親手「杖斃」30歲兒　只因他告發寺廟內幕！狂毆2小時畫面曝。（圖／YT／YTN）

▲男子被母親打昏在地，最終死亡。（圖／翻攝自YT／YTN）

該名男子的腿、身體以及頭部都遭受劇烈攻擊，儘管過程中不斷掙扎，但還是沒能脫逃，最後竟當場遭母親杖斃。住持直到2個多小時後才返回現場，儘管他隨即阻止女方的暴行，並對被害人進行心肺復甦術，但最終仍然救不回無辜的生命。

動手的女信徒事後僅被判處7年有期徒刑，而將木棍遞給她的住持則在事件發生的半年後自殺身亡。事發後，寺廟休息室內的監視器畫面也因此曝了光，但令人震驚的是，當下一旁其實還有數名信徒在場，但卻無人上前阻止。

對此，死者的父親悲痛表示，當時休息室裡還有其他信徒，但是卻沒有人伸出援手，所有人就這樣眼睜睜地看著兒子被打死。儘管死者父親事後將此事通報警察，但警方卻以疫情為由，並未積極調查寺廟，因此那些冷眼旁觀的信徒至今仍沒有遭到任何處罰。

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