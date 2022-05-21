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拜登首訪亞洲秒爆醜聞！團隊成員醉酒暴打南韓公民　遭特勤局遣返

▲▼美國總統出訪南韓。（圖／路透）

▲美國總統拜登20日首次出訪南韓就爆出團隊成員打人的醜聞。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登20日剛展開他上任後的首次亞洲訪問行程，就立即被爆出其安全團隊有成員在19日凌晨醉酒鬧事，在南韓街頭襲擊了一名南韓公民。美國特勤局發言人古格列爾米（Anthony Guglielmi）20日證實，涉事的相關成員都已被停職，並將被遣返回國等待調查。

據CNN報導，南韓首爾龍山區警方20日證實，一名為美國國土安全部工作的30多歲男子，在拜登總統抵韓前一天醉後鬧事，在君悅酒店（Grand Hyatt）前為了一輛計程車，與一名南韓公民發生鬥毆，所幸受害人未受到任何重大傷害。

事後，這名美國男子與當時也同樣在場的另一名美國特勤局僱員，都被請到警局接受正式調查。知情人士指出，雖然這2名員工當時都帶著武器，但他們的實際身份其實是特工和人身安全專家，負責維安與後勤規劃，並不是拜登先遣隊的成員。

特勤局發言人古格列爾米20日指出，特勤局已了解到這2名員工在下班後發生的事件，且由於此事可能構成潛在的違規行為，因此美方已安排2人暫時停職，並立即返美等待調查。消息人士告訴CNN，這2名員工都沒有被捕，也未受到指控。

美方強調，「這起事件不會對接下來的訪問行程造成影響。我們對所有員工都有非常嚴格的協議和政策，要求自己達到最高的專業標準。」

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