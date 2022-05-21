快篩實名制「越剩越多」！昨有2成沒賣完　指揮中心調整配送方式

▲快篩實名制上路使用的羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組 。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

快篩實名制每日剩餘量日增，指揮中心昨日調整配送措施，今起針對1728家完售藥局增配2箱，另針對偏鄉78據點一次發配5家。下午記者會中，指揮官陳時中又公布新措施，為了便於山地離島或偏鄉民眾能快速取得快篩試劑，昨已發文請各縣市提報適合增設據點，必要時會請衛生局即時補足庫存，方便民眾取得快篩。

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▲指揮中心公布5/21快篩試劑販售情形。（圖／指揮中心）

依據指揮中心公布資料，截至今（21）日中午止完售快篩家數僅剩143家，今日可販售份數達到69萬8978份。

陳時中表示，快篩試劑每日配出約40萬份，昨日剩下近8萬份，等同於約有2成快篩賣不完，呼籲有購買需求的民眾不用一早去排，「12點開賣可以10點再去」，以現在分配情形來看，需求性可能相對低，民眾一定買得到，請大家放心。

雖然快篩實名制購買量趨緩，但口服藥物領用卻呈直線攀升。從指揮中心公布最新數據可見，昨日共發出5759份輝瑞Paxlovid，默沙東莫納皮拉韋也發出1269人份。陳時中表示，以現在確診數來看，開藥領藥速度比先前快很多，下禮拜發放量還會持續增加。他另強調，目前藥物準備量為全人口3.5%，會視需要滾動式檢討，有必要時會再增購。