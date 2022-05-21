竹北街頭上演警匪追逐　賊當街偷車逃逸...土地公廟躲1天被逮

▲竹北街頭日前上演一齣警匪追逐戰，一名竊賊短暫逃逸後又被逮。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

竹北警方日前執行例行勤務時，一台通報失竊的小貨車正從眼前開過，車上兩名犯嫌被攔下，做賊心虛直接棄車逃逸。許姓駕駛當場被捕，另一名葉姓男子則偷走路邊機車成功逃離現場，但因機車車主立刻報案，葉只在土地公廟躲了一個晚上就警察逮到。

竹北警18日在轄內進行例行巡邏，眼尖發現一台失竊的小貨車從眼前行開過，警方趁紅燈時上前盤查，兩名犯嫌深陷車陣中只好下車快速逃跑，由於當時值勤員警只有1人，當機立斷選擇追緝許姓駕駛將其逮捕，另一名葉男則趁警方分身乏術時成功脫逃。

▲▼葉男偷走路邊插著鑰匙的機車逃逸，沒想到失主快速報案，他還來不及掩飾行蹤就被發現了。





葉男先在路邊發現一台忘了拔鑰匙的機車，於是騎上機車繼續逃逸，成功甩掉警方後，找到一間土地公廟作為藏身之處。

只是葉男的好運先旺後衰，沒多久機車車主就向警方報了案，警方利用監視器追查機車下落時意外發現葉男身影，迅速鎖定藏身在一處土地公廟內，一舉前往逮捕。

兩嫌均於24小時內迅速逮回，失竊的汽機車也通知失主領回，全案依竊盜罪進行偵辦。

▲▼葉、許兩人快速落網，全案依竊盜罪進行偵辦。

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