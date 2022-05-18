老公我的黃金包裹卡海關　女軍官示愛讓男子險匯15萬

▲台南一名68歲李姓男子，中了「女軍官愛情詐騙」老梗，警銀聯手保住他老本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「愛情詐騙」老梗又來了！台南一名68歲李姓男子在LINE上認識一名自稱聯合國空軍基地女軍官，對方每日噓寒問暖，打開老翁心防，認定對方可相伴一生，所以雙方均以老公、老婆互稱，女子聲稱50kg黃金「定情禮」卡海關，要求李男匯款15萬元繳清運費、稅金，李男照辦幸被行員與警方聯手阻詐，保住老本。

台南一名68歲單身李姓老翁，在網路上結識自稱是聯合國空軍基地上班之女軍官，在通訊軟體LINE上不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得老翁的信任，因對方每日噓寒問暖，感覺彼此情投意合，互稱對方「老公、老婆」，該女子後來表示，為了表達她的心意，誆騙寄了一個愛的定情禮物來臺灣，包裹裡面有50kg的黃金，要送給老翁當結婚信物，但包裹卡在海關，需要他代墊新台幣15萬5000元稅金及運費，等老翁匯過去指定帳戶，才能收到包裹，因此李姓老翁信以為真，17日中午12時許到民生路中國信託銀行欲臨櫃匯款。行員直覺有異立即通報警二分局民權派出所員警陳科志、鄭亦晉到場，始保住老翁的老本。





警方了解，這位女軍官自稱是在聯合國空軍基地上班，經過長時間與李男聊天後，李男誤以為女軍官已深愛著他，再過不久就會到台灣與他會面，警方從兩人的對談內容，可相信李男已完全陷入了她的故事陷阱。





二分局民權派出所警員陳科志、鄭亦晉聽完李男陳述，耐心的向李男說明這就是「女軍官愛情詐騙」老梗，並以案例教育勸說老翁，在員警合力勸說下，李男才恍然大悟清醒過來，原來對方是個騙子，並將臨櫃領出之新台幣20萬元再次存入帳戶，成功保住老翁新台幣15萬5000元的積蓄。



市警二分局表示，詐騙集團以愛情交友方式，常用帥氣或貌美照片搭訕，透過交友平台互加好友，再以網路通訊軟體向被害人噓寒問暖，並以甜言蜜語及各種理由話術要求匯款，使其陷入圈套，對於來路不明的網路交友，一定要小心查證，多一分警惕、少一分損失，警方呼籲，對素未謀面網友推薦的各種投資或是請你匯款轉帳稅金及運費時，應審慎思考與評估，有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢，勿輕信詐騙謊言，以避免上當受騙。