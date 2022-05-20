粉紅超跑加速了！提早3小時進彰化　肉圓生、香菜咖啡迎轎　

▲白沙屯媽祖進彰化。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書直播）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖於今日凌晨起轎，展開8天7夜的進香活動，今年本起往年提早3小時，經由台17線進到伸港鄉，現場有10萬人擠進中彰大橋，盛況空前，媽祖先高興的在路旁看布袋戲，又一路急馳進入福安宮後，2度大轉彎，又喬了喬位置，遲疑了將近10分鐘，才又往前趕路，讓網友直呼「媽祖，真的是時間管理大師」。

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▲白沙屯媽祖疾馳到彰化。（圖／民眾提供）

往年白沙屯媽祖往南經由海線進到彰化伸港，都已經晚上，今年提早3小時，更是令伸港鄉民雀躍，人潮擠滿整條大馬路熱鬧滾滾，下午4點多蕭煒仁掌中劇團早在路旁等候鑾轎，媽祖一看到布袋戲扮仙演出，高興地左右搖動，觀看了3分鐘，才又往前行。

彰化北斗肉圓生、偑巷咖啡、香菜先生、OH9黑狗兄襪業及上好生醫等，每天準備600杯香菜/咖啡飲品、500個防疫口罩、數百雙媽祖襪、100香菜菠蘿麵包及400杯北斗肉圓提供香燈腳取用。

5點19分鑾轎一路進入福安宮，大家都拿起手機不斷的拍照，原本以為媽祖要停轎，沒想到轉個彎，遲疑了數分鐘又轉向廟前，原本在眾人以為要進廟休息了，前後大約10分鐘時間，又來個大轉彎持續往線西南行，網友都在猜有可能媽祖會跟去年一樣停轎在鹿港新祖宮。

▲偑巷咖啡準備餐點供香燈腳取用。（圖／莊浚勝提供）