▲媽祖一來就賣掉2台車，白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書，下同）



記者游瓊華／苗栗報導

全台確診個案飆破9萬，但抵擋不了香燈腳們想追隨媽祖的心！國內宗教盛事、苗栗白沙屯拱天宮媽祖8天7夜進香行程，「粉紅超跑」媽祖聖駕今20日凌晨1時45分起駕，上午6點23分左右，媽祖行經苗栗苑裡時駐駕在苗栗苑裡TOYOTA車廠，廠長帶領員工們持香下跪迎接媽祖。廠內的銷售主任胡先生表示，非常開心、感動，每回媽祖來後業績都特別好，以去年為例，媽祖駐駕後當天就賣掉2部車！

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無畏疫情嚴峻，今年9萬名香燈腳報名進香隨行，創下歷年新高，今天凌晨展開8天7夜長征，在行經苗栗苑裡時，苑裡TOYOTA堆放鞭炮，用超絢麗的「台式白色浪漫」迎接媽祖，廠長跟員工們持香下跪迎接媽祖到來，見粉紅超跑進入後，員工們歡聲雷動，廠長也不斷祈求媽祖保佑。

胡主任指出，媽祖已經連續三年跟四年駐駕，每回駐駕後業績都會特別好，去年駐駕後，就有兩名客人來買車，一位是在地人，另一人是遠從台中到苑裡買車。被問到有無秘訣讓媽祖願意駐駕，胡主任透露，為了迎接媽祖到來，事前大家都會準備並分配任務，且因為台一線沿線鮮少店家、僅一家超商，廠方也會在媽祖駐駕時開放提供空間讓信徒們休息。