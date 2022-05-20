台灣產製「36個月生火腿」首亮相　5／21前BN inn Bar免費試吃

▲台灣在地豬肉風乾產製的「36個月生火腿」首亮相。（圖／Sabrina提供）

記者黃士原／台北報導

乾肉品牌「食亨」與王牌數位科技及一群好朋友聯手，在敦化南路商圈開了一間結合幣圈與NFT的「BN inn Bar」，5月20日正式開幕，而5月20日至5月22日還有台灣產製的36個月生火腿免費試吃。

台灣首家元宇宙NFT酒吧「BN inn Bar」的老闆娘Sabrina是德國慕尼黑大學的法學碩士，憶起當年在歐洲大街小巷各處都能吃到的風乾肉品，是在地人民生食品，她說現在台灣吃到的生火腿為義大利或西班牙進口，大多已在當地的工廠片切分裝後進來台灣，吃起來總少了那麼點香氣。

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▲「BN inn Bar」5月19日至5月21日還有台灣產製的36個月生火腿免費試吃。（圖／Sabrina提供）

其實這種風乾肉品是早期歐洲人為了保存得來不易的肉品，用香料醃製，然後吊掛風乾，成就了現在舉世聞名的生火腿，這和金華火腿一樣，都是因為經過長時間肉質微妙變化所產生的美味。現在，台灣克服技術上的限制，用彰化田尾吃胡蘿蔔長大的豬，嚴格控制溫度、濕度、菌種，並傳承歐洲工藝，經過了36個月風乾的火腿，提供了老饕另一個全新的選擇，這個產品，還曾在國際食品展中，讓義大利人和法國人都驚艷。

自己本身就愛吃愛喝的Sabrina說，乾熟產品不但符合台灣法規，並達歐盟衛生標準，讓她安心在BN Inn提供台灣在地豬肉風乾4-6個月的Salami、Coppa等全品項給客人們搭酒，這次第一次對外正式公開亮相的36個月生火腿，是台灣第一個能商用產出的生火腿，為了分享這個喜悅，並讓大家第一時間品嚐到，從 5月20日開始，連續三天現場現切給大家免費試吃。

電話：02-25770306

地址：台北市敦化南路一段69號