　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣產製「36個月生火腿」首亮相　5／21前BN inn Bar免費試吃

▲台灣產製「36個月生火腿」首亮相　5／21前BN inn Bar免費試吃。（圖／業者提供）

▲台灣在地豬肉風乾產製的「36個月生火腿」首亮相。（圖／Sabrina提供）

記者黃士原／台北報導

乾肉品牌「食亨」與王牌數位科技及一群好朋友聯手，在敦化南路商圈開了一間結合幣圈與NFT的「BN inn Bar」，5月20日正式開幕，而5月20日至5月22日還有台灣產製的36個月生火腿免費試吃。

台灣首家元宇宙NFT酒吧「BN inn Bar」的老闆娘Sabrina是德國慕尼黑大學的法學碩士，憶起當年在歐洲大街小巷各處都能吃到的風乾肉品，是在地人民生食品，她說現在台灣吃到的生火腿為義大利或西班牙進口，大多已在當地的工廠片切分裝後進來台灣，吃起來總少了那麼點香氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣產製「36個月生火腿」首亮相　5／21前BN inn Bar免費試吃。（圖／業者提供）

▲「BN inn Bar」5月19日至5月21日還有台灣產製的36個月生火腿免費試吃。（圖／Sabrina提供）

其實這種風乾肉品是早期歐洲人為了保存得來不易的肉品，用香料醃製，然後吊掛風乾，成就了現在舉世聞名的生火腿，這和金華火腿一樣，都是因為經過長時間肉質微妙變化所產生的美味。現在，台灣克服技術上的限制，用彰化田尾吃胡蘿蔔長大的豬，嚴格控制溫度、濕度、菌種，並傳承歐洲工藝，經過了36個月風乾的火腿，提供了老饕另一個全新的選擇，這個產品，還曾在國際食品展中，讓義大利人和法國人都驚艷。

自己本身就愛吃愛喝的Sabrina說，乾熟產品不但符合台灣法規，並達歐盟衛生標準，讓她安心在BN Inn提供台灣在地豬肉風乾4-6個月的Salami、Coppa等全品項給客人們搭酒，這次第一次對外正式公開亮相的36個月生火腿，是台灣第一個能商用產出的生火腿，為了分享這個喜悅，並讓大家第一時間品嚐到，從 5月20日開始，連續三天現場現切給大家免費試吃。

電話：02-25770306

地址：台北市敦化南路一段69號

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
明停雨空檔！下波梅雨炸全台「連下5天」　時間點出爐
2大航海王對決！他爆抄底陽明2800張　網驚：最懂海男人出手
開第一槍！中壽宣布：防疫險輕症「居家照護用藥」都理賠
Joeman台積電套在600元！「你們都贏我」苦笑了：快賠掉
「家有確診者」教戰QA！必備物資、清消撇步一次看　出門先做1
港男大生玩Switch時身亡！　口鼻流血「配件綁在腳上」
羅一鈞自曝糖尿病史！　勸別為「無敵星星」涉險染疫
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「愛你愛愛我愛你」　台南520登記結婚558對、8對同性結婚

明天停雨空檔！下波梅雨炸全台「連下5天」　時間點出爐

奪設計界奧斯卡獎　台鐵EMU3000列車擊敗全球上萬對手

越挫越勇的生命小戰士　台南方子晏、盧懷宇榮獲2022總統教育獎

富貴寫在臉上！盤點4大「好命」臉型　越老越有福氣

太平溪人工濕地溫馨畫面！紅冠水雞育雛捕食　民眾遊憩勿干擾

金門+110又破百　八大場所成破口！縣內6家酒店無一倖免

《清冠一號》成疫情救命藥！中藥材大缺貨價漲3倍　有錢還買不到

全國國中大隊接力因疫停辦　晉級決賽階段選手全頒獎狀鼓勵

延宕900多天！公視第7屆董事長出爐　胡元輝當選

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

徐謀俊甜喊陳敬宣「我老婆」　她害羞：你在旁邊我怎麼專心

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

「愛你愛愛我愛你」　台南520登記結婚558對、8對同性結婚

明天停雨空檔！下波梅雨炸全台「連下5天」　時間點出爐

奪設計界奧斯卡獎　台鐵EMU3000列車擊敗全球上萬對手

越挫越勇的生命小戰士　台南方子晏、盧懷宇榮獲2022總統教育獎

富貴寫在臉上！盤點4大「好命」臉型　越老越有福氣

太平溪人工濕地溫馨畫面！紅冠水雞育雛捕食　民眾遊憩勿干擾

金門+110又破百　八大場所成破口！縣內6家酒店無一倖免

《清冠一號》成疫情救命藥！中藥材大缺貨價漲3倍　有錢還買不到

全國國中大隊接力因疫停辦　晉級決賽階段選手全頒獎狀鼓勵

延宕900多天！公視第7屆董事長出爐　胡元輝當選

嘉義縣府聯合稽查大林畜牧場　查獲非法地下水井...要求封填 　

林口A9雙商圈大計劃　原昕美學建築再進化

芬蘭啤酒公司推出「北約主題啤酒」：有安全的滋味

成語蕎做出「人生重大決定」！　請假動手術：開啟全新美好人生

「嘉己人」美籍牧師何馬可伉儷　守護偏鄉教育歸化中華民國國籍

東加海底火山大噴發　爆炸規模創現代儀器記錄以來之最

「愛你愛愛我愛你」　台南520登記結婚558對、8對同性結婚

瑩碩泌尿科用藥獲台灣藥證　搶灘5億市場商機

美股史詩級崩盤來了！泡沫預言家「提9大觀點」警告：將暴跌80%

台大金山分院開設「防疫急門診」　供快篩陽者預約PCR就醫

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

增49死！本土增8萬5720例

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

不斷更新／21縣市高中以下採遠距教學

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

線上課沒關麥　妹子嬌嗔：黏黏的我不行了

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

育兒津貼8月起調升每月5千元、45.9萬幼兒受惠

台南民眾投訴「太陽一直移動」！天文館回應被酸：推卸責任

陳時中稱醫療未崩潰　醫2張圖揭48%空床率真相

拿不到居隔單怎請假？勞動部宣布因應方法

2孩確診高燒39度+心跳160　爸怒：別再說沒什麼

更多熱門

相關新聞

食亨與ACE打造「BN inn Bar」沈浸式NFT酒吧

食亨與ACE打造「BN inn Bar」沈浸式NFT酒吧

隨著元宇宙的爆發，前往元宇宙最簡單易懂入手的NFT（非同質化代幣 Non-Fungible Token）於2021年末單季狂漲8倍，年成長380倍，看好元宇宙商機，台灣第一大風乾肉品牌「食亨」與台灣最知名比特幣交易所「ACE王牌交易所」，聯手打造台灣首家元宇宙NFT 酒吧「BN inn Bar」，以光雕藝術沈浸式NFT模式打造元宇宙世界。

吃這些食物　回春變少女

吃這些食物　回春變少女

關鍵字：

生火腿BN inn Bar

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

增49死！本土增8萬5720例

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

快訊／嚴正嵐520宣布秘嫁吉他手生子

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面