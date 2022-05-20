遲遲收不到居隔單別擔心！　勞動部：可在30日內補提請假證明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情爆發，地方衛生局人力緊繃，不少民眾遲遲收不到居家隔離單，導致後續工作請假問題不斷。勞動部今在中央流行疫情指揮中心記者會宣布「未能即時收到隔離通知書，可在請假期結束後30日內補提。」

勞動部表示，PCR陽性檢測結果已可作為確診者及居家隔離者請假證明，雇主無須要求要有隔離通知書，若勞工未能即時收到隔離通知書，可於所請假期結束後30日內補提，因衛生主管機關處理舊案需時，今日前尚未收到隔離通知書者，可於明日起算30日內提供給雇主。

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另外，確診者可請普通傷病假，可用健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的PCR陽性檢測結果作為請假證明。而居家隔離者在隔離期間都可以請「防疫隔離假」，自主防疫期間如果仍有身體不適情況，仍可以請「病假、特休或事假」。

在小孩方面，小孩自主防疫期間，勞工可請「家庭照顧假」或「防疫照顧假」，如果是因為接觸確診者的同住家人有相關需求，都可利用確診者的健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的PCR陽性檢測結果作為請假證明。

▲▼勞動部說明確診者、居家隔離請假證明。（圖／勞動部提供）