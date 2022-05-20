　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林秉樞8大罪狀開審　高嘉瑜6月親上法庭指控「惡魔情人」　

▲▼ 高嘉瑜、林秉樞。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

▲立委高嘉瑜（左）將與對她施暴的林秉樞（右）在法庭正面對決。（資料照／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞施暴一案，經新北地院審理約4個月，合議庭今准許檢辯雙方傳喚高嘉瑜作證的聲請，2人最快下個月將在法庭正面遭遇，據悉，高嘉瑜從案發之後，常批林秉樞「說謊成性」、「惡魔」，被起訴8項罪名的林秉樞則只承認在旅館打傷高嘉瑜等2罪，其餘一概不否認確有其事，但堅稱不構成犯罪。而高嘉瑜在法庭上的證詞，勢必對全案產生決定性影響。

據悉，已恢復忙碌行程的高嘉瑜，私下談及本案仍傷心難過，常批林秉樞「說謊成性」、「這個人就是惡魔」，第一時間得知將被傳喚出庭作證，與傷害她的林男正面對決，高嘉瑜心情不免波動，「見到他（林男）一定會不舒服」，但高嘉瑜選擇如期準時出庭面對，「絕對不會有問題」。

本案進入法院審理以來，始終不公開審理以保護高嘉瑜隱私，高嘉瑜出庭作證時，更不可能改為公開審理，以免詰問過程觸及私密內容而公諸於世。據悉，高嘉瑜本人對此認為，希望法院釐清事實的同時，也要保護被害人的隱私。

▲▼1206高嘉瑜堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高嘉瑜（右）遭林秉樞施暴後重新跑公務行程，對關心者秀出手部傷痕。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜去年（2021年）11月間，驚傳被交往約半年的林秉樞軟禁在新北市板橋區一間旅館房內2天，期間遭林男痛毆破相，還被逼簽自白書與強錄逼供影片，林男更因母親告別式當天等不到副總統賴清德前來弔唁，遷怒高嘉瑜逼她跪在母親靈前磕頭。

高嘉瑜去年11月30日召開記者會揭露自身遭遇，照片顯示受傷當時的慘狀，令許多人看了都同情。林秉樞隔天（12月1日）凌晨被拘提到案，新北地檢署訊後聲押禁見獲准，並於今年（2022年）1月25日起訴林男8項罪名，移審新北地院繼續羈押至今，前後關押將近半年。

合議庭今開庭續行準備程序，林秉樞僅承認在旅館毆打高嘉瑜所涉傷害罪，在母親靈堂前逼高嘉瑜下跪所涉強制罪，對於其他被起訴案情，林秉樞辯稱確有客觀事實，包括叫助理P圖造假存款數千萬元、在電視直播節目用人頭帳號「斗內（指贊助）留言」警告高嘉瑜等，但他認為吹牛不犯罪，留言內容都是可受公評之事。

由於檢方與林秉樞的律師團都聲請傳訊高嘉瑜作證，法官今裁准，最快將在下個月（6月）實體審理時，讓高嘉瑜到庭接受詰問。林父本想自告奮勇作證高嘉瑜傷勢不嚴重，林男的律師團最後決定不聲請林父作證，至於是否委外鑑定林男的精神狀況，仍由合議庭評議中。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
金融股殺一波！專家點出4檔「長抱不用怕」　股利全發15年以上
具俊曄返韓！　友「狂曬大嫂」燒烤店貼滿大S
李冰冰未婚也沒打算生子　44億財產全留給2人
快訊／疫情延燒　總統府增3確診者
美股史詩級崩盤來了！專家「提9大觀點」警告：將暴跌80%
「屠殺現場影片」曝！俄兵押走一排烏克蘭人　棄屍後院全被拍
快訊／本土生確診總數首破12萬！　全台2378所園校停課
女主播誤喝清冠一號！　「4嚴重副作用」嚇壞她
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林秉樞8大罪狀開審　高嘉瑜6月親上法庭指控「惡魔情人」　

台南軟爛男要不到錢火攻妻女　前後門都潑汽油狠阻逃生被羈押

嘉義竹崎工安意外！工人跌落5ｍ深水塔　左腿骨折緊急送醫

湯匙打斷牙！女師曾下跪...園長甩巴掌　男童母控訴：都是演戲　

重案回顧／掐死女友、雙胞兒塞洗衣機悶斃！他伴屍吃刈包：不後悔

50人圍警所施壓「縱放酒醉滋事者」　桃園警：依妨害公務罪法辦

投資賺大錢夢醉！300人挨詐2.3億　詐團首腦開豪車擁現金被聲押

被妻罵廢物...打摔2月嬰出氣致顱內出血　狠父一個動作獲輕判

3浮潛客墾丁遇大浪游不回　海巡拋繩帶急救上岸

千年珍貴樹木遭盜伐！警政署啟動「滅鼠專案」　查扣總數量曝

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

徐謀俊甜喊陳敬宣「我老婆」　她害羞：你在旁邊我怎麼專心

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

林秉樞8大罪狀開審　高嘉瑜6月親上法庭指控「惡魔情人」　

台南軟爛男要不到錢火攻妻女　前後門都潑汽油狠阻逃生被羈押

嘉義竹崎工安意外！工人跌落5ｍ深水塔　左腿骨折緊急送醫

湯匙打斷牙！女師曾下跪...園長甩巴掌　男童母控訴：都是演戲　

重案回顧／掐死女友、雙胞兒塞洗衣機悶斃！他伴屍吃刈包：不後悔

50人圍警所施壓「縱放酒醉滋事者」　桃園警：依妨害公務罪法辦

投資賺大錢夢醉！300人挨詐2.3億　詐團首腦開豪車擁現金被聲押

被妻罵廢物...打摔2月嬰出氣致顱內出血　狠父一個動作獲輕判

3浮潛客墾丁遇大浪游不回　海巡拋繩帶急救上岸

千年珍貴樹木遭盜伐！警政署啟動「滅鼠專案」　查扣總數量曝

澳洲豪宅16個月暴漲2840萬元！　近7800萬元成交

端午節快到！命理專家提醒6大禁忌　不能行房「粽子也勿送成串」

俄羅斯研議修法　取消「兵役年齡」限制

桃園藍營里長爆「集體退黨」！議會黨團總召氣喊：拒絕黨中央拜訪

Cube終於放她們自由！　拖了2年鬆口宣布「CLC正式解散」

小兵邱智呈、柯育民冒出頭　助總直言不訝異

南、北彰預售奔3字頭　中古單價差1倍大吸首購族

具俊曄返韓！　友「狂曬大嫂」燒烤店貼滿大S

富邦悍將辦到了！葉竹軒敲安終止球隊滿壘「安打荒」

快訊／台灣捐580萬美元助烏克蘭醫院　「關懷無國界」影片曝光

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

不滿狗兒子被咬死　持開山刀刺死狗媽媽

即／豪雨狂炸恆春半島　水淹民宅車拋錨

即／安平運河驚見浮屍　年約20歲女性打撈上岸

獨／照顧11歲居兒慘遇大火　高雄媽失去心跳

即／徐巧芯遭抹黑喊告！爆料者私信求饒

即／桃園女吃化痰藥後倒地亡　檢將確認死因

台灣黑熊711遭槍殺埋屍　2獵人3萬交保

「國道休息站」被抄了　老司機哀嚎送情書惜惜

鋼管辣女警被爆上班拍抖音　限動連3次對不起

爆料人道歉文被揪2問題！徐巧芯：你先打給邱威傑辦公室？

國小師PTT抹黑徐巧芯　校方要開鍘了

更多熱門

相關新聞

被妻罵廢物　打摔2月嬰致顱內出血...狠父輕判

被妻罵廢物　打摔2月嬰致顱內出血...狠父輕判

新北一名林姓新手爸爸前年和妻子為錢爭吵，竟遷怒出生還不到2個月的兒子，不僅揮拳暴打小腦袋7、8下，更將兒子用力摔在硬質床鋪上，林男氣消驚覺闖禍，趕緊抱兒子就醫，男嬰顱內出血、顱骨骨折，急救後保住性命，新北地院審理認為林男有殺子意圖但懸崖勒馬，及時送醫避免發生死亡結果，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判刑4年，可上訴。

梁維珊／離婚怎麼這麼難

梁維珊／離婚怎麼這麼難

誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修法禁獵具

誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修法禁獵具

富邦大小眼？高嘉瑜揭「錢進」中國金流

富邦大小眼？高嘉瑜揭「錢進」中國金流

陳雅譽／震樓神器擾鄰恐觸法

陳雅譽／震樓神器擾鄰恐觸法

關鍵字：

高嘉瑜林秉樞家暴傷害罪強制罪

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

增49死！本土增8萬5720例

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

快訊／嚴正嵐520宣布秘嫁吉他手生子

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面