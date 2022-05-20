林秉樞8大罪狀開審　高嘉瑜6月親上法庭指控「惡魔情人」　

▲立委高嘉瑜（左）將與對她施暴的林秉樞（右）在法庭正面對決。（資料照／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞施暴一案，經新北地院審理約4個月，合議庭今准許檢辯雙方傳喚高嘉瑜作證的聲請，2人最快下個月將在法庭正面遭遇，據悉，高嘉瑜從案發之後，常批林秉樞「說謊成性」、「惡魔」，被起訴8項罪名的林秉樞則只承認在旅館打傷高嘉瑜等2罪，其餘一概不否認確有其事，但堅稱不構成犯罪。而高嘉瑜在法庭上的證詞，勢必對全案產生決定性影響。

據悉，已恢復忙碌行程的高嘉瑜，私下談及本案仍傷心難過，常批林秉樞「說謊成性」、「這個人就是惡魔」，第一時間得知將被傳喚出庭作證，與傷害她的林男正面對決，高嘉瑜心情不免波動，「見到他（林男）一定會不舒服」，但高嘉瑜選擇如期準時出庭面對，「絕對不會有問題」。

本案進入法院審理以來，始終不公開審理以保護高嘉瑜隱私，高嘉瑜出庭作證時，更不可能改為公開審理，以免詰問過程觸及私密內容而公諸於世。據悉，高嘉瑜本人對此認為，希望法院釐清事實的同時，也要保護被害人的隱私。

▲立委高嘉瑜（右）遭林秉樞施暴後重新跑公務行程，對關心者秀出手部傷痕。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜去年（2021年）11月間，驚傳被交往約半年的林秉樞軟禁在新北市板橋區一間旅館房內2天，期間遭林男痛毆破相，還被逼簽自白書與強錄逼供影片，林男更因母親告別式當天等不到副總統賴清德前來弔唁，遷怒高嘉瑜逼她跪在母親靈前磕頭。

高嘉瑜去年11月30日召開記者會揭露自身遭遇，照片顯示受傷當時的慘狀，令許多人看了都同情。林秉樞隔天（12月1日）凌晨被拘提到案，新北地檢署訊後聲押禁見獲准，並於今年（2022年）1月25日起訴林男8項罪名，移審新北地院繼續羈押至今，前後關押將近半年。

合議庭今開庭續行準備程序，林秉樞僅承認在旅館毆打高嘉瑜所涉傷害罪，在母親靈堂前逼高嘉瑜下跪所涉強制罪，對於其他被起訴案情，林秉樞辯稱確有客觀事實，包括叫助理P圖造假存款數千萬元、在電視直播節目用人頭帳號「斗內（指贊助）留言」警告高嘉瑜等，但他認為吹牛不犯罪，留言內容都是可受公評之事。

由於檢方與林秉樞的律師團都聲請傳訊高嘉瑜作證，法官今裁准，最快將在下個月（6月）實體審理時，讓高嘉瑜到庭接受詰問。林父本想自告奮勇作證高嘉瑜傷勢不嚴重，林男的律師團最後決定不聲請林父作證，至於是否委外鑑定林男的精神狀況，仍由合議庭評議中。