確診後有「無敵星星」免居隔　羅一鈞：絕非鼓勵民眾涉險染疫

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨說明，已經確診解隔者，未來三個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星三個月，具有一定程度的免疫力。今（20）日再度強調，無敵星星並非鼓勵民眾涉險染疫，只是提醒在大環境下難以避免，如果打過疫苗的話，可能會比先前獲得更多的保護力。

指揮中心原本預估5/20本土會破10萬例，但今確診個案僅8萬5720例本土個案，各縣市確診數也都下降。

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羅一鈞提到，在社區感染流行下染亦難以避免，尤其很多人都在醫療場域工作，如果打過疫苗的話，可能會比先前獲得更多保護力，雖然3個月內不會匡列，「所謂無敵星星不是叫大家去染疫」，只是若在生活或工作上染疫不用過度恐慌，僅需適度休息，並透過視訊尋求醫療用藥，就可把疫情控制下來。

另外，羅一鈞也提醒慢性病患要特別小心，更自曝「像我本身有糖尿病」，一旦染疫都更容易併發中重症。

此波疫情至今共有7例兒童重症，已有2人不幸身亡，昨日又有一名4歲女童併發腦炎送加護病房，今日病情尚無特殊變化。羅一鈞表示，有專家擔心東亞孩童染疫較容易出現腦炎，已請兒童醫學會與神經學專家分享共同處置原則給第一線醫護人員，明天下午也會舉辦各地醫療人員可以參加的線上研討會，針對兒童腦炎兒童神經學處置進行探討。