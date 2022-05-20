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「辦公室裡最髒最危險的地方」排名曝光！醫：這位置比馬桶蓋髒400倍

▲辦公桌上的東西位置擺對了嗎？（圖／記者林懿捷攝）

▲辦公桌的桌面比廚房桌子或馬桶蓋髒了好幾倍。（示意圖／ETtoday資料照）

文／黃軒（胸腔暨重症專科醫師）

《 落實自己辦公室內的防疫 》

A.辦公室內的辦公桌

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(a)你自己的辦公桌最髒、最危險

每天一堆清潔工人，不都是會替我們上班族，打掃乾淨會議室，走廊，廁所，茶水間，廚房，休息空間....你知道嗎？你最容易忽略打掃，或是清潔人員也不會替你打掃，就是：你自己的辦公桌了！一項研究顯示，在辦公室內，有12個地點採集樣本，馬桶蓋上相對的細菌數量，是比較低的（每平方只有49隻細菌）。個人的辦公桌，其桌面是，比你們廚房桌子表面，髒了100倍！更是比馬桶蓋髒了400倍。

你的辦公桌最髒物品排行榜：

1.電話 : 每平方有25,127隻細菌
2.桌面：每平方有20,127隻細菌
3.鍵盤：每平方有3,295隻細菌
4.滑巤：每平方有1,676隻細菌

(b)為什麼你的辦公桌物品最髒？

1.你一直在吃吃喝喝
你常常在自己辦公室內桌上吃飯，那些你不經意掉下碎屑，和飲料殘汁，就是細菌生長的最佳培養基。

2.你忘了經常清洗桌面
由於經常或僅由一個人使用的辦公用品個人（例如，電話聽筒，鼠標和鍵盤）不經常清洗。別忘了，儘管只有你一個人使用這些物品，但細菌仍會在表面上生長，而且感染給你自己，而不自知。我們都會要求別人淸潔辦公室的許多地方，而忘了嚴格要求自己，也得努力清潔自己的座位呢！

3.個人物品接觸頻率最高
由於是自己的物品，都會置於你個人桌面附近，易接觸的地方，你更加容易接觸到，更頻繁和持續身體接觸，再加上如果勤洗手的行為，沒有維持好，這可比普通會議區域，更容易導致更多細菌滋生蔓延開來！

(c) 如何減少辦公桌的骯髒？

1.每天至少清潔一次，你個人辦公室物品和桌面，可以使用抗菌濕巾或其他環境消毒用品。
2.不要在桌面上吃吃喝喝，如果在桌子上用餐，請確保及時清除麵包屑和飲料殘跡。
3.勤洗手，可以放乾式洗手液在你的座位，記得常常，尤其是對手指頭進行消毒。
4.上述的你桌面上最髒的物品，每日上班使用前後，可使用環境消毒淸潔，這是保護自己，也是保護隔壁座位的同事呢！

B.辦公室內通氣不佳

不要驚訝，當初發展商蓋商辦大樓，不是蓋防疫大樓的。

(a).室內的通氣和COVID-19

1. 美國研究
賓州州立大學工程學教授、美國空調工程師學會研究員巴菲列夫(Bill Bahnfleth)解釋：如果「室內通氣不良」，空氣中殘留的懸浮微粒污染物會變得愈來愈濃密。一旦濃量夠大，就足以構成威脅。如果空氣中的病毒顆粒沒有機會通過窗戶或排氣扇排到室外，或是未經高品質空調注入新鮮空氣來稀釋，則風險會更高。

2. 日本研究：
日本分析了一個人在沒有窗戶的空間中咳嗽時飛沫。影片中，您會發現水滴在「空調的空氣中散佈」在整個空間中。以上共同點：長期處於「密閉空間+冷氣空調+人員群聚」如果辦公室內病毒污染，不能散掉，會變得更加嚴重。所以：減少實體的開會，視訊會議，是目前pandemic 最佳的開會方式。別忘了，可以叫老闆，裝置一個「防疫空調」，又可殺毒，又可清除室內髒的懸浮微粒，這真是公司的優良德政，但是老闆，他得花不少錢呢！先自己把口罩戴好戴滿，還有一定要打滿三劑疫苗，對omicron病毒才能有效防疫！

C.辦公室內的隔離版

我經常被記者問到，辦公室內的隔離版，我經常提常提醒：在辦公室內，最好的隔離版，就是自己的口罩！在omicron 病毒大爆炸時間，在辦公室內，非常鼓勵且提醒：「離開座位，戴口罩」、「回來座位，勤洗手」

「離開座位，戴口罩」你一但離開座位，有可能會穿越剛好病毒懸浮微粒濃厚的區域，才建議你戴上口罩，避免病毒懸浮微粒吸入你的呼吸道。

「回來座位，勤洗手」你萬一離開座位，去了別的空間，別的樓層、別的單位…你的手指頭，都會有可能被病毒污染到，故在自己桌上放75%酒精，隨時可以消毒雙手。

D.你的包包，不要亂放

你進入辦公室或自己座位時，包包千萬不要放在地板上、這個不只是指大眾交通工具，也包括了廁所的地板、廣場的地板、辦公室的地板、還有任何的走廊或座椅...原因是人們咳嗽、打噴嚏時通常會往下，因此地上濺滿飛沫及病毒，是最髒的地方，也許其他人員才在那邊才偷偷咳嗽、打噴嚏而已，你不會知道的。包包放入自己的抽屜或櫃子裏面，才正確！

▲▼電梯。（圖／pixabay）

▲醫師提醒，電梯也是許多人容易忽略的病毒傳播途徑。（圖／pixabay）

E.其他你忽略的辦公室日常行為

以下寫一些國外專家針對辦公室內，較大家忽略的辦公室日常行為：

1從電梯內開始吧
辦公室人員，一早到辦公室內，大部分都會從最封閉，最無大空間距離的電梯按鈕啟動開始吧！大家都以為一早開始電梯一定都很乾淨吧？國外研究人員之前曾經做一個實驗，把一個患有流感病毒感染的辦公室員工，在未去辦公室內開始咳嗽打噴嚏或是擤鼻涕後，噴在他雙手上，肉眼看不到的病毒螢光物質，當他開始入電梯時，沒有人，他又悄悄，不小心在按關電梯按鍵時，對著鍵盤打了個咳嗽，他也來不及拿衞生紙，也無遮攔臉鼻。

問一問：像他這樣一次咳嗽，流感病毒會噴灑多遠，他的身邊，又有多少隻病毒嗎？我們的咳嗽飛沫，可以因咳嗽噴到整整一公尺遠！而且每次噴出兩萬隻病毒呢之後開始有人進出同電梯，不同辦公室，那幾萬隻病毒，就沾滿了電梯按鍵，最後無一個倖免，大家手指或口臉都沾滿了病毒，大家不要太驚訝了，因為這就是，我們肉眼看不到的病毒，而這只是辦公大樓傳播途徑，早上的一開始而已。

2.茶水間的大相遇
好了，大家一早到辦公室，大家要處理辦公桌上水壺或早餐，間一中大家幾乎會到茶水間了，尤其是中呼吸道感染的症狀，喉嚨發炎癢又燥，得反覆出現在倒溫水喝開水了，大家都來按飲水機等等工具，那個職員進入辦公室，覺得真的很想喝水，也向同事說早安，他也倒了熱水，可以了解，他並沒有去先洗手，所以早上，手掌上帶著出門的病毒，又很容易傳到下一個使用者手上了。

3.衛生紙折了又折
回到坐位，那職員仍然在打個噴涕，這次他來得及拿出衛生紙了，終於用衞生紙遮臉鼻了，大家在辦公室內，有沒有，偶爾會看到「很珍惜」衞生紙的行為，那就是覺得那麼大張衛生紙丟掉太可惜了，於是開始折成二分之、再成四分之一繼續使用，我還看過折成八方之一的呢！折了又折的衛生紙，必須感受到有濕的感覺才丟掉⋯那職員開始上班了⋯接下來的更崩潰的來了

4.彈指間的大災難
由於他的雙手沾滿了病毒，凡他觸碰過的例如桌面，鏈盤，門把，電腦、電話，還有他等一下要給主管簽的文件，以及今天要開會的文件夾，都沾滿了手指上的濃濃病毒。我們假設大家和他在同一個辦公室內一起上班，問一問，這樣情況下，你認為自己多久會得到感染呢？

美國亞利桑那州大學做過研究：在一家有80個人，一起工作的辦公室裏，發現只要辦公室內有一個員工沾黏了病毒在他手上，大概在中午午餐前，也是只要4個小時內，就已經近有50%以上的辦公室員工，手指頭，手掌也都沾滿了病毒。

▲▼示意圖,生活,洗手,口罩,保健,機場,危險,防禦,病,疫情,設備,防疫,醫院,設備,風險。（示意圖／123RF）

▲洗完手若在褲子或裙子擦乾，等於白洗了。（示意圖／123RF）

F.記得避免這些壊習慣

1.不捨得換口罩
對了，有遇過一些辦公室裡的人，已經咳嗽了一個禮拜，口罩放在桌上或抽屜，不丟棄持續回來上班持續延用了一個禮拜，不捨得換的，那桌面或抽屜，早已充滿了滿滿肉眼看不見的病毒。其實在辦公室內，不論布口罩、醫療口罩或活性碳口罩，皆需每日替換，尤其是已破損或髒污或潮濕，更應馬上替換。

2.不是把手弄濕了，就叫做洗手
來！來！來！大家回想一下，在辦公室內，有沒有曾看到有人去洗手，手還在褲子或裙子旁擦手的嗎？那真的可能是白洗手了，因為辦公室的椅子也許有病毒，褲子或裙子沾到了啊！很多人洗手都是隨便亂亂洗，以為把手弄濕，就是叫洗手。

G. 落實辦公室衞生習慣

再次提醒：在omicron 病毒大爆炸時間，在辦公室內，非常鼓勵且提醒：「離開座位，戴口罩」、「回來座位，勤洗手」這些日常良好衛生習慣的落實，真的很重要，你們有真的去做嗎？

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