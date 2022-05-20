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疫苗死亡保護力計算走精　75歲↑打2劑保護力負的！沈政男曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

國內昨日（19日）新增9萬331例本土個案，指揮中心表示，打完3劑疫苗比起未打疫苗，可以降低83％的死亡率。精神科醫師沈政男認為，政府的計算方法其實有問題，因為75歲上打2劑疫苗保護力竟然是負的，「疫苗的死亡保護力應該用case fatality rate，個案死亡率來計算，比較不會走精（失去準度、走樣的意思）。」

▲桃園市擴大疫苗施打第二日，醫護人員為長者施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國內目前仍有部分民眾尚未施打新冠疫苗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

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沈政男在臉書PO文中提到，指揮中心19日公布相關數據，說是打完3劑疫苗比起未打疫苗，可以降低83％的死亡率，「這是怎麼算的？1-6.51/38.88。」其他狀況的保護力也可以比照計算，數字也跟文獻差不多，「你看打2劑的整體保護力是多少？1-11.35/38.88=0.708，也是合理。」

然而，問題來了，沈政男指出，75歲以上族群打2劑疫苗的保護力，按照上述方式計算，「1-238.31/237.85，竟然是負的。」這就代表算法其實有問題，所謂「百萬打了2劑人口的染疫死亡人數」，牽涉到百萬打了2劑人口的染疫人數，以及染疫後的死亡率這2個因素，政府的算法等於是把2個因素結合起來，因此死亡人數會受到染疫人數影響。

▲▼疫苗與染疫死亡率。（圖／指揮中心提供）

▲打完3劑疫苗比起未打疫苗，可以降低83％的死亡率。（圖／指揮中心提供）

沈政男以75歲以上的族群為例，打2劑的染疫死亡率雖然比較低，但因為打2劑的染疫人數多很多，所以相乘起來的結果是死亡人數跟沒打疫苗差不多；至於為何打2劑的年長者染疫人數多，是因為他們大多都住在安養院，雖然幾乎都打了2劑，但群聚嚴重，況且打2劑只能預防重症，無法預防感染。

不過，沈政男表示，這個問題在年輕族群就沒有了，年輕族群每百萬打2劑疫苗的死亡人數，由疫苗的死亡保護力來決定，「總之，疫苗的死亡保護力應該用case fatality rate，個案死亡率來計算，比較不會走精。」

最後沈政男提醒，打3劑疫苗的死亡保護力是八成多，打2劑有七成左右，年輕與老年族群都是如此，雖然疫苗可以降低死亡率，但現在最重要的是讓還沒打疫苗的老人家，在染疫後盡快服用抗病毒藥物，「因為，高峰就要到來了。」

● 本文獲得沈政男醫師授權。

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