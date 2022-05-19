確診者求助最佳管道　黃偉哲：台南市衛生局官網

▲台南市確診人數累計達34283人，針對民眾反映防疫電話難打、領不到防疫包、無人關懷、無藥可用等狀況，市府再次呼籲民眾多利用衛生局官網、LINE「台南共照雲」、「健康益友」APP。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市確診人數累計達34283人，針對民眾反映防疫電話難打、領不到防疫包、無人關懷、無藥可用等狀況，市府再次呼籲民眾多利用衛生局官網、LINE「台南共照雲」、「健康益友」APP，都能有效解決問題。

一名成大學生確診後，在Dcard發文寫下「邊緣人的七天心聲」；台南市衛生局指出，大專院校均有設置防疫長，學生可先跟該校聯絡，市府也會持續與各校防疫長保持聯繫。

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衛生局及衛生所人員目前持續撥打關懷電話給居家隔離者，電話時常滿線，衛生局官網是查詢防疫相關資訊的最佳管道，網頁明確提供視訊診療、PCR、疫苗注射的相關院所；另外，加入LINE「台南共照雲」群組、「健康益友」APP，也都能方便取得防疫的相關資訊。

衛生局強調，「台南市松柏育樂中心」、「新化體育場」及新營「營新醫院」都提供隨到隨篩服務，快篩陽性民眾可於上午11時以後前往，避開一般快篩人流，只要妥善利用這些管道，就可以避免排隊幾小時的問題。

衛生局表示，台南市至18日累計確診人數為34283人，衛生局接獲中央通報確診者的簡訊後，當天就會撥打居家關懷電話，並通知當地衛生所、責任醫院，衛生所再請區公所發送防疫包，責任醫院則提供送藥服務，或建議確診者就近到藥局取藥，經過這些流程後，確診者最快會在第3天取得防疫包。

防疫包已由各區公所發出13971份，發送率為40％；防疫包提供口罩、酒精、快篩劑、餅乾、泡麵、外送資訊表等物件，主要是應急，並非提供居隔7天所需食物。

為因應人力不足，民政局開放民眾代領防疫包，代領人不限身分，只要提供足以證明確診者身分的相關證件，例如健保卡、身分證、戶口名簿、委託書，即可簽名代領，若有一人代領多包的情況，區公所會進一步向確診者查核是否有委託意向。

衛生局指出，如果民眾發高燒，喉嚨很痛，很不舒服，狀況危急，可以直接撥打119，如果衡量自己狀況不需要打119，可以選擇視訊看診。