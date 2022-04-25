Panasonic春季新品發表　同步日本上市打造居家「玩美視界」

▲Panasonic深耕台灣60年，春季新品以「玩美視界、淨享生活」為主軸，推出多款創新家電。（採訪撰稿 ／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者浦靖祤／台北報導

深受消費者喜愛的家電品牌Panasonic深耕台灣60年，在2022年春季新品發表會上宣布以「玩美視界、淨享生活」為主軸，在後疫情時代，帶給消費者最幸福的居家生活。

▲台灣松下集團總經理林淵傳在春季新品發表會上，發佈品牌新口號「LiveYourBest」。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

台灣松下集團總經理林淵傳表示，「Panasonic在今年4月份，提出了全新的品牌口號「LiveYourBest」，就是在變化的世界當中如何貼近顧客，成為能夠持續創造幸福力量的企業。我們藉由事業的力量與日本同步的技術，提供娛樂的交流、感動跟放鬆，同時也將日本正在銷售的商品，同步導入到國內，提供潔淨的商品傳遞愛與幸福。」

▲台灣製造77吋OLED電視，運用最新好萊塢HCX pro AI影像晶片。▼家電營業本部總經理張天來。

疫情之下，民眾喜歡宅在家，Panasonic首度推出台灣製造77吋OLED電視，以日本獨家自然6原色技術，呈現多達10億種色彩。家電營業本部總經理張天來指出，「這款電視運用最新的好萊塢HCX pro AI影像晶片，模仿大腦運作方式，提供最佳化的色彩、對比和清晰度，加上最新360度環境音效的杜比Atmos，讓客廳就是電影院，完美打造沈浸式視聽體驗。」針對遊戲玩家更全新推出「遊戲控制版」，可直接顯示常用設定值，量身打造專屬的遊戲體驗。

▲日本製Panasonic無線吸塵器，獨家研發不卡毛雙錐吸頭設計。▼愛妻1號自動洗碗機可洗6人份餐具，容量大卻很節省空間。

想要追求潔淨居家生活，當然不能缺少家事好幫手，新推出的洗碗機和吸塵器，讓做家事省時又省力。家電營業本部總經理張天來表示，「日本銷售第一的Panasonic愛妻1號自動洗碗機，以80度C高溫，搭配360度高壓噴射水柱，加上獨立熱循環烘乾，徹底洗淨碗盤，另外深獲消費者好評日本製Panasonic無線吸塵器再進化，獨家不卡毛雙錐吸頭設計，加上微塵感知與負離子除菌科技，清掃同時除菌達99.9%，讓家事清潔簡單又有效率，愛妻更愛家。」

▲全新日本製6枚刃旗艦級刮鬍刀，輕鬆打造型男魅力。

做為愛家的男人也要懂得投資自己的外表，全新日本製6枚刃旗艦級刮鬍刀，搭載最近6枚刃系統，5D浮動刀頭可以全曲面貼服臉型，加上極速線性馬達與AI感知科技，輕鬆塑造型男魅力。Panasonic春季新品以創新和高品質搶攻台灣家電市場，帶給消費者最有質感的居家新體驗。