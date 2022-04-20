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Panasonic Beauty美麗保養哲學　讓媽咪擁有如柯佳嬿的光澤秀髮　保留最美樣子！

▲▼給媽媽的美麗x保養就是NA0G精裝組。（圖／記者周宸亘攝）

▲日本美髮神器Panasonic吹風機推出升級版EH-NA0G。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

想要看起來年輕，除了維持膚況和身材，擁有蓬鬆又有光澤的秀髮也很重要，讓人看起來比真實年齡還要青春。來自日本美髮神器Panasonic吹風機推出升級版EH-NA0G，帶給你速乾、保養兼具的美麗新體驗。母親節快要到了，想要送禮表孝心，別錯過最新款的EH-NA0G秀髮極潤之鑰精裝版，推出超夢幻柔光粉吹風機及粉嫩高級皮革外箱展現浪漫少女心，超適合當母親節送禮，幫媽媽養出光澤美麗的秀髮！

▼ 松下 。（圖／品牌）

▲女神柯佳嬿逆齡顏值，加上飽滿光澤的柔順秀髮讓她看起來更美了。（圖／台灣松下提供）

▲▼給媽媽的美麗x保養就是NA0G精裝組。（圖／記者周宸亘攝）

▲可折疊功能，外宿時方便攜帶。

女神柯佳嬿在螢光幕前仙氣飄飄，逆齡顏值加上飽滿光澤的柔順秀髮讓她看起來更美了，受邀擔任極潤美髮女神代言人，並分享秀髮保養哲學「用這台保養級神器EH-NA0G，保留住秀髮水分和顏色」，柯佳嬿吹乾髮自然呈現出秀髮女神光，自己都忍不住說「不可能吹頭髮的同時還可以保養頭髮吧，吹風機也能是保養品，在浴室直接拍起廣告」。

▲▼給媽媽的美麗x保養就是NA0G精裝組。（圖／記者周宸亘攝）

▲Panasonic吹風機EH-NA0G具獨家高滲透奈米水離子保濕科技，水分產生量1800％。

▲▼ 松下 。（圖／資料照與品牌提供）

▲靜電抑制握把能吸附大量負電的離子，讓高滲透奈米水離子可以順利被秀髮吸收。

消費者最在意頭髮吹完看起來很毛躁，摸起來又粗粗的，心情怎樣也好不起來，因為人體含有靜電，特別是季節交替時、剛起床時，頭髮容易產生正極電，使秀髮毛躁打結，Panasonic最新推出的EH-NA0G 吹風機具獨家高滲透奈米水離子保濕科技，相較過去機種的「奈米水離子」，水分產生量1800％，能有效滲透毛麟片與頭皮角質層，吹完秀髮的含水量增加，靜電抑制握把能吸附大量負電的離子，讓高滲透奈米水離子可以順利被秀髮吸收，即使是毛躁的髮尾也能感受到柔順。

不只如此，增設整流翼，使氣流更集中減少耗損，透過速乾吹嘴吹出強弱風差等方式，讓速乾效率提升20％，吹乾頭髮同時密集修護秀髮，有5種美髮潤肌模式，經過吹髮保養過程摸起來更柔順又能呈現自然光澤蓬鬆，網友大推「本人頭髮細軟髮，吹頭髮要吹很久，用這台時先用頭皮模式吹乾頭髮，頭頂頭髮摸起來明顯比過去柔順，風力夠一下就吹乾了」、「用了這台降低燙髮、受損髮質的毛躁感，變得很柔順」、「決定送我媽一支」、「看起來很讚被燒到」！

▲▼ 松下 。（圖／資料照與品牌提供）

▲▼ 松下 。（圖／資料照與品牌提供）

▲▼ 松下 。（圖／資料照與品牌提供）

▲Panasonic吹風機EH-NA0G秀髮極潤之鑰精裝購買登錄送好康，再抽精品好禮，詳情請見官網查詢。（圖／台灣松下提供)

迎接母親節送禮旺季，送吹風機也要有儀式感！只是一個紙盒裝不夠美，Panasonic推出EH-NA0G秀髮極潤之鑰精裝版，柔光粉限量上市，不只主機是粉紅色，連皮革外箱也是相同的夢幻粉，看起來超高級，網友敲碗想跟柯佳嬿女神一樣吹頭髮也這麼美，趁著活動期間買精裝版還有許多好康，購買登錄送Panasonic咖啡手沖壺NC-K500-W/K，再有機會抽中Panasonic 65吋電視、iPhone13 128GB 、Panasonic蒸氣烘烤爐NU-SC180B等精品好禮，超難得機會趁這時候買起來，讓自己和媽媽都能美麗永駐！

活動詳情

▲▼松下,吹風機,柯佳嬿。（圖／記者周宸亘攝）

▲主機是粉紅色，連皮革外箱也是相同的夢幻粉，看起來超高級很適合送媽媽。

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