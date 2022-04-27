伊萊克斯110V洗碗機登台　下碗籃提高25公分免腰痠

▲伊萊克斯在台發表最新110V洗碗機。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近幾年在台頗紅的瑞典家電品牌伊萊克斯，在去年推出110V洗脫烘滾筒洗衣機之後，今年又積極引進10款旗下使用110V電壓的洗碗機產品，包括全嵌式、半嵌式與獨立式全都有，正好搭上此波防疫宅家的生活氛圍，售價從34,900元至92,000元，讓台灣偏好歐系家電消費者有更多產品選擇。

歐系品牌家電包括洗衣機、洗碗機有不少規格採用220V電壓供電，台灣有許多住在超過20年老公寓的民眾，若要使用220V電壓都需要額外請專業人員牽線，去年伊萊克斯推出110V洗衣機，半年內帶動整體業績成長30%，成績亮眼。業者表示，觀察到同屬大家電品類的洗碗機市場也相當具有成長潛力，推出10款「極淨呵護洗碗機」，採用110伏特電壓機型，包含全嵌、半嵌、獨立式等型式，省下安裝不少功夫。

主打的全嵌式洗碗機，具有360度洗淨衛星環形噴水臂和自然風乾功能，特定幾款能讓下碗籃升高25公分，讓洗夫洗婦們不需太壓低身子擺入碗盤鍋具；另800系列洗碗機更搭載專區加強功能，強大水壓能將油漬和油脂殘留物加強洗淨，另有「餐具抽屜」解決小尺寸擺放餐具問題。

而日本品牌Panasonic則推出另一款易安裝概念的桌上型洗碗機「愛妻一號」，主打可用80度C高溫、搭配 360度高壓噴射水柱，將碗盤洗淨，洗淨後採用獨立熱循環，將碗盤徹底烘乾，其洗碗機分為上下兩層，強調最多可放五菜一湯共6人份的碗盤與餐具，最小只要預留49.6公分的寬度空間就可擺放，機身大小為55Ｘ34.4Ｘ59.8公分，接上水管與電源即可使用。