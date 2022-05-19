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下班注意！新北等9縣市豪大雨特報　梅雨彈連轟6天「雨停時間曝」

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▲氣象局擴大對九縣市發布豪大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象局擴大針對9縣市發報豪、大雨特報，後天(21日)起降雨趨緩，但受鋒面影響，周日(22日)起再度變天，氣象局表示，周日起各地降雨機率再度增加，鋒面影響將至下周五(27日)，氣溫也將下降，低溫略降至20度。

氣象局傍晚針對9縣市發布豪大雨特報，氣象局表示，受南方雲系影響，易有短延時強降雨，今（１９）日高雄市山區有局部豪雨，基隆北海岸、南投、高雄、屏東、台東（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭、嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲▼ 氣象局針對9縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對9縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員李孟軒表示，未來一周天氣比較不穩定，今(19日)、明(20日)兩天受南方雲系北移影響，東半部、南部有局部短暫陣雨，周六(21日)雨勢緩和，但周日(22日)起各地降雨機率增加，主要受鋒面影響。

李孟軒說，有關對流旺盛地方，東部外海有狹長旺盛雲帶發展，綠島、蘭嶼地區從昨晚迄今斷斷續續有陣雨，甚至局部大雨，今中午過後，中南部山區、花東地區有局部熱對流發展和較大雨勢，今天整體東半部、恆春半島、綠島、蘭嶼降雨明顯。

▲▼氣象局預報員李孟軒5/19下午說明天氣預報。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局預報員李孟軒5/19下午說明天氣預報。（圖／翻攝氣象局直播）

針對未來一周降雨趨勢，李孟軒指出，明天受南方雲系北移影響，降雨區域偏東半側到恆春半島、南部地區，午後南部山區有局部雷陣雨，其他地區降雨零星，以多雲為主；後天周六降雨會比較趨緩，南方水氣有減少，降雨偏東半側、東半部、恆春半島這一帶，午後山區有局部陣雨，北部有零星降雨，其他地區多雲到晴。

不過周日起將再變天，李孟軒強調，週日開始受到另一道鋒面影響，各地降雨機率再度增加，須留意短暫陣雨或雷雨，午後山區有熱力作用加成，會有局部較大雨勢；鋒面影響從週日影響到下周四(26日)、下周五(27日)，不過這道鋒面結構鬆散，仍要留意鋒面搭配午後熱力對流發展，留意會有局部短延時強降雨與雷擊、強陣風，出門要攜帶具備用。

▲▼氣象局預報員李孟軒5/19下午說明天氣預報。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局預報員李孟軒5/19下午說明天氣預報。（圖／翻攝氣象局直播）

溫度趨勢，氣象局表示，今天到周六，風向比較偏南方上來暖空氣，北部地區氣溫26度左右，南部中部大致在28度到30度，氣溫屬比較舒適但有點悶熱情況，到周日後，隨鋒面影響，氣溫會下降，周日後氣溫約22度到24度，低溫會略下降到20度，其他地區若有降雨感受比較舒適，沒下雨會比較悶熱。

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