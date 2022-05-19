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好市多神物「傳炸裂災情」地上紅一片！千人見慘況笑歪：雨天別買

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友輕輕劃一刀，西瓜秒炸裂。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多「消暑神物」傳出炸裂災情！有兩名網友紛紛討拍，在好市多買大西瓜，都出現自己炸開的狀況，而裡面還發臭，照片曝光後，引來大批網友朝聖笑虧，「偽裝成西瓜的炸彈，#類西瓜」、「生了生了，羊水破了」。另有內行直呼，「大雨後不能買水果，容易壞掉！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，今年已買過三顆超甜大西瓜，今（19）日去賣場時，又忍不住買一顆回家消暑一番，怎料竟傳出災情。

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原PO哭笑不得直呼，「抱上樓的過程就覺得怎麼濕濕的，一切開就炸裂了，真的慶幸沒炸裂在車上！」

無獨有偶，另一名網友也在同社團哀號，昨日於賣場買的西瓜，把它置放於地上，殊不知今早西瓜也突然裂開，而照片可見，地上都是西瓜汁液，讓網友傻眼三條線。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲西瓜汁噴得到處都是。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲另個網友傻眼，早上起來西瓜也炸開。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

底下網友噴笑一片，紛紛胡鬧回應「啊，羊水破了，要生了」、「『破』不及待」、「很貼心的西瓜，不麻煩主人動刀，它感謝你選了它」、「偽裝成西瓜的炸彈，#類西瓜」、「啟動自動爆炸模式」、「物價在漲，西瓜也在通膨」、「抱著西瓜上樓的時候大喊著：醫生...醫生～救救我兄弟啊」、「生了」。

有內行網友見議，「連日梅雨，西瓜買不得，水份過多水傷，會自爆」、「大雨後不能買水果，容易壞掉」、「今年雨水比較多 西瓜品質不太穩」、「原本西瓜壞了，裡面發酵就爆了」、「大賣場也常常有這種事情，還會突然炸開又臭」。而第一位苦主網友也回報，西瓜發臭不能吃了。

▼網友歪樓：生了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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