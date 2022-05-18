假日又泡湯！週末梅雨攪局「雨彈連轟5天」　放晴時間點出爐

▲台灣東南方到巴士海峽水氣較多，明日將北移影響天氣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日天氣穩定各地回溫，不過明天開始南方雲系北移，降雨範圍增大，週末又遇到下一波梅雨鋒面影響，週五到下週二全台都容易有雨，須等到下週三鋒面遠離，天氣才會回穩。

氣象局預報員羅雅尹表示，今日基隆北海岸、東半部有局部降雨，午後中南部山區也有局部雷陣雨，西半部平地多雲可見陽光，白天北部高溫28到29度，中南部30度以上。

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▲梅雨滯留鋒週末影響台灣。（圖／氣象局）

目前台灣東南方到巴士海峽水氣較多，預計明後兩日水氣隨著南方雲系北移，明日各地雲量增多，局部地區有雨，東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東北角、恆春半島留意較大雨勢，南部也有局部短暫陣雨，各地山區午後容易有午後雷陣雨，北、中部則是多雲，白天高溫略降，北部、東半部26到27度，中南部29度。

受到南方雲系影響，週五各地都有機會出現局部短暫陣雨或小範圍雷雨，白天沒下雨時氣溫舒適，週末梅雨鋒面影響台灣，天氣不穩定，各地有機會出現短暫陣雨伴隨局部雷雨，雖然鋒面在台灣附近徘徊較多天，但不會每天一直持續降雨，而是要視對流發展情況而定。

▲▼今日天氣穩定，明天開始降雨範圍逐漸擴增。（圖／翻攝氣象局直播）