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恆大除夕前發通告「資產被接管」　涉5.2億美元融資擔保

▲▼恆大。（圖／達志影像／美聯社）

▲恆大集團公告旗下附屬公司資產被接管。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中國恆大昨（30）日晚間在港交所發出公告，於2022年1月26日，集團獲悉公司若干附屬公司的資產被委任資產接管人，該等資產為公司若干附屬公司於2021年1月簽署的一項本金約5.2億美元（約140億元新台幣）融資交易的擔保，該等資產為位於香港元朗一塊擬用於住宅的未開發土地。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，資料顯示，該項目為恆大集團在2019年以47.5億港元從恆基地產手中購入，在補完地價之後，恆大集團在該項目的總成本超過89億港元。2021年8月份，恆大曾在市場上為該項目尋找買家，當時的意向價約80億港元，目前已被橡樹資本接管。

中國恆大指出，公司正在尋求法律意見，以維護公司的合法權益。同時，公司正與貸款人就該事項的解決方案進行積極討論，期待達成和解，從而使集團的回報最大化。相關擔保責任處理完畢後，如該資產有剩餘價值，將優先用於境外運營。

中國恆大強調，附屬公司被委任資產接管人及可能出售相關擔保資產將不會對公司的營運或財務狀況產生重大影響，也不影響公司正在進行的債務重組工作。

據悉，被接管的項目總佔地約223.25萬平方英尺，其中與米埔保育區相連的逾51萬平方英尺將會被修復為濕地生態區，與住宅發展地盤相隔。用作建設房屋的逾172.23萬平方英尺地盤，總可建樓面約89.3萬平方英尺。

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