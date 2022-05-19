邊緣人7天確診日記！成大外地生曝慘況　「吞安眠藥撐過發燒夜」

▲一名男大生到外縣市求學，確診時沒有親友可協助。（示意圖，與本文無關／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

一名從外地到成功大學念書的男大生近日確診，因為親人都不在身邊，也沒什麼朋友，獨自一人撐過深夜高燒、物資缺乏的居家照護階段，讓他感慨寫下「邊緣人的七天心聲」。

原PO在Dcard發文表示，他12日前快篩出陽性，當時還需要去急診排PCR，現場有超過200人排隊，他從上午11點等到下午4點20分，才終於回家隔離，第一天就發燒又喉嚨痛，「自己住、延畢、沒什麼朋友」，幾乎沒有人脈資源的他只能用外送平台購買物資。

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原PO指出，他持續撥號給1922、衛生局超過一個小時都沒有回應，最後只好聯繫政治人物，衛生局隨後才回電給他，「我連體溫計都沒有，打過去他們（關懷專線）也只能勉強說『再等一下關懷包就可以測量了』，台南關懷包就跟洋芋片差不多吧…」。

▲▼ 原PO發文。（圖／翻攝自DCARD）



原PO在隔離第二天病況加重，喉嚨痛到不敢吞口水，但關懷包還沒拿到，衛生所持續聯繫不上，全身無力到連電話也不想打，「吃了急診的普拿疼、自己的安眠藥，能撐就撐的混過最淒慘的一天」，第三天一早政治人物又打來關心，衛生所接著致電詢問，他才終於拿到隔離通知書。

原PO提到，衛生所說物資改由區公所發送，需要等待運送時間，要原PO再等等或是找親友替他拿，但原PO根本沒有親友在台南，他只好向學校求助，所幸在視訊看診時，醫師得知他的情況，就親自送藥到他租屋處一樓，讓 相當感動。

原PO指出，第四天因為吃了藥，病情好轉很多，房東也因為看到醫師送藥得知他在隔離，暖心送來5個快篩、4桶水，還有吐司、餅乾等糧食，幾乎每4個小時就會關心他一次，雖然房東事後說之後要還物資的錢，但還是讓他感到溫暖。

原PO隔離第五天，終於在學校的協助下領到關懷包，裡面有口罩、溫度計、酒精、一包餅乾、一碗泡麵，「很顯然食物撐不到第七天，計畫失敗...也沒快篩」，但因為有了溫度計，他終於可以開始填問卷，直到第六天只剩喉嚨癢的症狀，也沒有發燒，他因為有防疫保單需要相關資料，持續向各單位打電話，但回應他的永遠是通話中。原PO分享，他在隔離期間感觸最深的是「要有朋友」，否則什麼物資都很難獲得。