員工確診！老闆嗆「當好的黑數」　網見對話怒：感染源明顯是誰了

▲原PO快篩陽性，老闆嗆不准去PCR。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

員工快篩陽性，老闆竟要他「當一個好的黑數」！一名男網友抱怨，快篩兩次陽性，就連PCR都確診了，老闆不僅不關心，還反嗆「叫你不要去PCR（人更多更毒）就自主隔離七天沒事。」對話圖曝光後，網友更驚悚發現，原來老闆自己就是感染源，一致認為原PO要趕快逃離這無良慣老闆的魔掌。

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，上週五（13）日身體突感到不適，禮拜天做了開篩，上頭有「淺淺的一條」，嚇得原PO趕緊向老闆回報，殊不知老闆的言行舉止讓人心寒了。

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原PO說，老闆把照片轉傳給藥劑師朋友，並詢問有無陽性？對方卻篤定回應「還沒」，因此老闆便要求原PO繼續上班。

到了週一上班前，原PO再次快篩「果然中標」，可見檢體上清楚冒出兩條線。向老闆回報狀況後，老闆卻罔顧原PO的健康安危，命令直呼「不要去PCR，因為人多病毒更嚴重。」

恰好原PO老婆是護理人員，就連她醫院主管得知後，也主張原PO應該PCR保障健康權益。於是原PO週一當晚仍去做PCR，週三採檢結果是確診無誤，回傳給公司後，竟被罵到臭頭。

▲老闆自曝已沒症狀，代表著他感染後沒向員工通報。（圖／翻攝爆怨公社）



對話圖可見，老闆狂轟「我下的指導棋，你又不聽...你是自由的法人，不在你老婆公司上班」、「叫你不要去PCR（人更多更毒）就自主隔離七天沒事，當一個好的黑數，我今天已沒任何症狀，神清氣爽，搞不懂你在想什麼」。

看著老闆自爆「沒任何症狀」這一句，讓原PO細思極恐直呼，「疫情期間誰都不想中標，但我自己痛苦沒關係，但要保護別人（周遭的人），與保障自己權益」，目前已決定找新工作逃離這沒人性的地獄。

文章曝光後，引發大批眾怒，「什麼叫當一個好的黑數」、「叫他藥劑師朋友出來解釋」、「我今天已沒有任何症狀，神清氣爽？可以理解為老闆也是陽性？」「請去檢舉這位惡劣的老闆」、「都沒有看到重點嗎？老闆回答的：我到今天已沒有任何症狀 精神氣爽。感染源明顯是誰了」、「你老闆才在講幹話，有良心的人知道自己陽性就會趕緊隔離自己，避免波及到別人」。

▼網友怒炸了。（圖／翻攝爆怨公社）

