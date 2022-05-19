伊拉克再遭沙塵暴強襲！「1個月8次」首都天空變橘色　4000人送醫

▲伊拉克遭沙塵暴侵襲，4000人呼吸困難住院。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

由於氣候變遷、土壤退化及嚴重乾旱等多重因素，伊拉克境內時常傳出沙塵暴災情，甚至有越來越頻繁的趨勢，光是今年4月中旬開始，1個月內就發生8次沙塵暴。伊拉克首都巴格達最近一次沙塵暴發生在15日，整座城市幾乎被黃沙覆蓋、天空橘紅色一片，並導致至少4000人因為呼吸困難，被緊急送醫治療。

綜合外媒報導，伊拉克中部、南部和北部地區15日晚間起一直受到嚴重沙塵暴侵襲，首都巴格達天空更呈現一片橘紅色，整個城市建築、車輛幾乎被黃沙覆蓋，馬路上能見度極差，沙子甚至入侵住宅中。

這一場沙塵暴除了造成伊拉克各地機場、學校關閉，政府衛生及電力單位進入緊急狀態外，也導致超過4000人呼吸困難，被緊急送醫治療。

報導也指出，伊拉克光是今年4月中旬起，1個月內就發生8次沙塵暴，上一場沙塵暴甚至造成了1人死亡，至少5000人因呼吸困難送醫。

▲首都巴格達天空更呈現一片橘紅色，整個城市建築、車輛幾乎被黃沙覆蓋。（圖／路透）

伊拉克由於氣候變遷、沙漠化、嚴重乾旱、降雨量減少等多重因素，境內時常傳出沙塵暴災情，被聯合國點名是全球第5個最容易受沙漠化影響的國家。

有伊拉克居民感嘆，沙塵暴幾乎每個月都會發生，而且平均3至4天就會發生一次。另外有一名環境部門的官員警告，伊拉克在未來幾十年內，每年可能都要面臨「272天的沙塵日」。

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