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伊拉克阿公超威！103歲「3度結婚」　甜娶37歲嫩妻：想生更多小孩

▲▼伊拉克103歲老翁娶37歲女。（圖／翻攝自推特）

▲伊拉克103歲老翁娶37歲女。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

伊拉克曾有過2段婚姻的103歲老翁哈吉（Hajji Mukheilif Farhoud Al-Mansouri），儘管已經有了15個孩子和數百個孫子孫女，但他還想生更多小孩，因此他最近又娶了37歲的第3任妻子，為他繁衍後代。

據《阿拉伯新聞》報導，出生於1919年的哈吉，來自伊拉克南部的迪瓦尼耶省（Al-Diwaniyah）。上週，他在距離首都巴格達（Baghdad）180公里的索馬爾（Somar）地區，與一名37歲的女子結婚。

哈吉的兒子阿杜薩拉姆（Abdul Salam）透露，這是他的父親自母親去世23年後第二次再娶，父親的第2任妻子在今年選擇了離家出走，父親等了她好幾個月，卻一直沒等到她，於是決定再為自己找一個「能生更多孩子」的第3任妻子。

於是阿都薩拉姆與兄弟姐妹為父親選擇了一位「出生於1985年的好女人」。哈吉表示，他的妻子十分年輕，因此他想要和妻子生更多的小孩。

儘管哈吉過百歲再娶的消息令人嘆為觀止，但與他的大兒子卡迪姆（Kadhem）相比，哈吉在婚姻上的資歷還不夠深，因為72歲的卡迪姆已有過9次婚姻，目前還有4個妻子、16個女兒和17個兒子。卡迪姆表示，尊重生活一直是他們家的傳統，因此他們不應該害怕結婚或生小孩。

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