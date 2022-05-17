想見援交妹「買遊戲點數」遭詐33萬　高雄男提告求償吞敗

▲援交詐騙示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名吳姓男子透過手機交友軟體「skout」app想認識異性，一名「馨馨」的女子傳清涼照給他，要吳男到超商買遊戲點數才可以見面，吳男後來被騙了33萬多元，報警後發現，這些遊戲點數被賣給台灣某公司，而和吳男同樣被騙的有563人，金額高達3400多萬，該公司林姓負責人被檢警認定與詐騙集團有關起訴，但獲判無罪，吳男另提損害賠償告訴，法官也認為無法證明林姓負責人等知道點數來源為詐騙集團詐欺所得，判吳男敗訴。

判決指出，吳姓男子是在2015年間，用手機下載skout app交友軟體後，收到名叫「馨馨」的女子加他LINE，「馨馨」說可以用3000元性交易，兩人相約同年11月25日晚上見面，但隨即有自稱大哥的人打電話給吳男說，要跟援交妹見面要付保證金，於是他按指示先去提款後，在超商購買遊戲點數，後來又說要驗證身分，前後被騙了33萬8000元。

吳男發現被騙後報警追查，發現這些遊戲點數後來被大陸淘寶網路賣家「美云仙」、「w344355」、「salsal」轉賣給台灣某家公司，這家公司以市價87％價位買入後，又在網際網路上以暱稱「方舟」的露天拍賣帳號，以市價89％價位賣給台灣各縣市的玩家。

檢警追查還發現，和吳男一樣被相同犯罪手法詐騙的台男竟多達563人，損失金額超過3400萬，檢警認為這家公司的林姓負責人等5名成員涉嫌洗錢，將他們起訴。不過，高雄地院法官審理認為，林男等人以市價85至88％ 的價位購買遊戲點數，再以 86至90％的價位賣出，只賺2%價差，且購入價格與行情差不多，也無法證明他們知道這些點數來源是詐欺所得，因此判他們無罪。

吳男另提民事求償，高雄簡易庭審理時，吳男沒有出庭陳述意見，林男也認為他們根本不認識吳男，不構成侵權行為，因此駁回吳男的告訴，全案可上訴。