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快訊／蔡英文啟動民進黨組織系統　助民眾照護！減緩醫療前線壓力

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

針對當前本土疫情，染疫者居家照顧的工作上，兼任民進黨主席的總統蔡英文18日在中常會發表談話時表示，黨部也已經有規劃，由各級黨公職幹部、各級黨部系統，建構自己的「關懷中心」的機制，透過黨的組織、服務系統，結合各地區的基層醫療和服務單位，協助黨工、黨員、需要幫忙的民眾，能夠即時得到完整的防疫資訊和醫療指引，以及必要的協助。

蔡英文表示，擴大中的疫情處理，確實是需要中央跟地方政府共同一起來努力，來落實防疫，所以希望國人同胞一次再一次的發揮團結防疫、同心抗疫的精神，度過這一波疫情，回到正常生活。

另外，蔡英文表示，疫情這階段的特殊性，很多輕症、無症狀的染疫者，他們都是在家裡，有時候是全家都被放在家裡，他們在生活上、尋求醫療協助上，確實是有需要幫忙，雖然現在體制裡面有居家照護，由地方政府來派飯、基層醫師系統提供協助。

不過，蔡英文說，這些在家裡的輕症、無症狀的染疫者，還是需要關懷跟協助，所以除了既有的防疫系統在第一線為我們把關，也希望整個社會部門，大家如果能夠結合起來，主動提供單位內確診人員的關懷、服務，這樣不僅可以減緩醫療前線的壓力，也可以讓確診者減少不安。

對此，蔡英文表示，黨部也已經有規劃，由各級黨公職幹部、各級黨部系統，建構自己的「關懷中心」的機制，透過黨的組織、服務系統，結合各地區的基層醫療和服務單位，協助黨工、黨員、需要幫忙的民眾，能夠即時得到完整的防疫資訊和醫療指引，以及必要的協助，讓他們在確診的時候，不會手足無措，而且隨時得到關心跟支持。

蔡英文表示，同樣道理，她也希望未來從政府機關到公營事業，甚至可以鼓勵私部門的雇主大家一起來做，負起多一些照顧員工的責任，甚至透過「公私協力」的方式，一起照顧無固定雇主、小型公司行號的勞工朋友，大家一起來協力，讓每一個染疫者都能夠得到他所需要的關懷跟協助。

面對疫情的關鍵時刻，蔡英文強調，不只是要自主防疫，更希望能夠同事互助、同業互助，她也希望，這些由各機關和企業建置的關懷中心，能夠建立良好的體系，提供更完整的個人防疫指引、資訊，以及協助。

蔡英文說，她看到幾位確診的黨公職拍了影片，分享自己從確診到治療的經驗，也看到網路上許多朋友開始組成「康復者聯盟」，協助身邊的朋友走過不安的心情，分享即時的醫療跟防疫資訊，互相協助，安定彼此的心情，也為醫護減壓，相信這是克服疫情最正面的力量。

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