台北霞海城隍廟捐1000劑快篩！連3年抗疫挺前線　持續募集資源

▲台北霞海城隍廟捐贈1000劑快篩試劑，給第一線為疫情奔走的消防人員。（圖／台北霞海城隍廟提供）

記者林育綾／台北報導

新冠疫情連續3年都在4、5月有不同變化及警報，台北霞海城隍廟也連續3年挺前線，將取消遶境等經費轉為採買防疫物資，捐贈第一線為疫情奔走的消防人員。今年快篩試劑需求大增，引此近日捐贈1000劑快篩試劑給台北市政府消防局第四大隊，讓消防弟兄正常出勤及其家人可以安心。

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▲台北霞海城隍廟捐贈1000劑快篩試劑，給第一線為疫情奔走的消防人員。（圖／台北霞海城隍廟提供）

台北霞海城隍連續3年力挺防疫第一線，2020年4月台北市正值居家檢疫破萬人時刻，市府需要防疫包支援，當時台北霞海城隍廟捐贈7000隻體溫計，並取消了霞海城隍渡台200年遶境，將其經費轉為採買防疫用品。

而2021年5月宣布的三級警戒讓全台消防人員因疫情出勤奔走，讓防疫裝備用量極大，廟方捐贈台北市消防局1100件「C級防護衣」，讓前線的救護人員有裝備抗疫。

▲▼台北霞海城隍廟捐贈1000劑快篩試劑，給第一線為疫情奔走的消防人員。（圖／台北霞海城隍廟提供）

今年5月疫情不斷攀升，配合政府政策快篩試劑需求大增，尤其以消防人員每日辛苦頻繁出勤，更是暴露於染疫風險之中，台北霞海城隍廟有鑑於此，捐贈1000劑快篩試劑給台北市政府消防局第四大隊，以備不時之需，讓消防弟兄正常出勤及其家人可以安心，日後廟方也將持續協助募集相關資源。

而有關廟方防疫部分，台北霞海城隍表示，除了有購買快篩試劑以備員工不時之需外，同時也設置體溫站及酒精噴瓶，並建立完整通報機制，同時也建議參拜的民眾可以下載臺灣社交距離APP。