變態男偷拍妙齡女絕對領域　得手14次終於栽了...法官15罪重判他

▲桃園市劉姓男子去年6月間持手機偷拍多達15名女子裙底或褲底隱私部位，最後一次遭被害女子當場察覺報警送辦。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

曾有偷拍前科的桃園市劉姓男子，去年6月間以手機偷拍穿著短裙、短褲等妙齡女子大腿等私密部位，連續14次都成功得逞，最後一次偷拍時被害人驚覺後報警處理，警方在其手機中查出多達15名被害人隱私部位影片與照片。桃園地院審結劉男涉犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，共15罪，各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑3年6月，本案還可上訴。

檢警調查，34歲的劉姓男子曾因妨害秘密案件，經桃園地院於2019年度審判決處有期徒刑4月確定，但仍不知悔改，去年6月10日晚間起時手機尋找適合對象，先後趁被害女子不注意之際偷拍裙底、褲底等處包括大腿與大腿之間隱私部位照片或影片，至少有14名女子受害。

檢警查出，去年6月29日晚間6時40分許，劉男持手機開啟手機攝影功能，偷拍女子大腿與臀部之隱私部位，被害女子驚覺後報警處理，為警方當場查獲，並查扣作案偷拍用之手機，循線查出總計有15名女子受害；檢方偵結依妨害秘密罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，傳喚劉男並未到庭說明，根據劉男在檢警偵訊時坦承犯行不諱，15名受害女子指證歷歷，法官根據警方與受害女子提供手機記憶卡截圖等證據、檢察官聲請簡易判決處刑，涉犯15罪，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰等。

法官審酌，劉男前已有妨害秘密犯行前科，未能尊重他人之隱私權，為滿足自己私慾，竟以手機竊錄告訴人身體隱私部位，造成15名告訴人心理恐慌與不安全感，但仍未賠償告訴人之損失；法官審結依劉涉案犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，共15罪，各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑3年6月，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，本案還可上訴。

【更多新聞】

►桃市+10184！國高中遠距教學到暑假？ 鄭文燦：5／21前決定

►假整地回填廢污泥「大賺4.5億黑心錢」 檢聲請扣押奸商44筆土地

►桃園男蜷縮住家門前送醫不治 採檢驚見確診...死因出爐