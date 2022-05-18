惡意App盜銀行帳密　日常健身、掃QR Code就被駭

▲Google Play出現三款惡意App。（圖／路透社）

記者陳俐穎／綜合報導

近期因為防疫關係，許多餐廳或各式場所都把菜單、選單改為掃描QR Code顯示電子版本，不過就有國外媒體報導指出，QR Code掃描App暗藏玄機，內藏有惡意病毒，除此之外，也有健身、電池充電等App出現問題。

根據英國每日郵報報導指出，Google Play中發現三款App，其中具有惡意軟體，包含健身、QR Code掃描器等，其中健身App下載量高達8萬次，不過目前此App已經從商店中下架，但已經下載的用戶卻不知道自己正面臨資安風險。

許多日常用到的App都成為詐騙集團的新目標，網絡安全公司 ThreatFabric 發現，具有惡意軟體的QR Code掃描器在被商店下架之前，已經下載高達一萬次。這些開發者利用日常App侵入用戶手機。

侵入手機之後，允許遠端的有心人閱讀短訊、查看銀行餘額並監視個人訊息，如果需要支付帳單或轉賬，惡意軟體可以通過更改收款人的帳戶詳細訊息，讓現金流向他們指定的帳戶。這些惡意軟體在用戶不知情的情況下在後台運行。

除此之外，詐騙集團也可能將他們取得的詳細資訊再出售給其他詐騙者，然後可以通過電話進行二次詐騙，例如冒充銀行或稅務單位等等。