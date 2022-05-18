台教會憂統派團體暴力滋事　籲禁止「中國和平統一促進會」入境

▲台灣教授協會今天提出5點聲明。（圖／台灣教授協會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國南加州爾灣台灣長老教會15日發生槍擊案，造成1人死亡、5人受傷，警方調查指槍手周文偉疑因「政治動機」憎恨台灣而行凶。台灣教授協會會長許文堂18日提出5點呼籲，外交部應禁止「中國和平統一促進會」成員入境，清查在外各單位是否有補助統促團體，此外，國安單位應清查台灣統派與中國統戰部關聯，行政院、立法院應加速立法，對外國代理人危害台灣的民主自由嚴加治罪，此外，應參考美國嚴懲仇恨罪的作法，取消有統促背景人士的居留權，避免中國統戰組織透過自由民主遂行恐怖主義。

台灣教授協會、台灣基督長老教會等團體今天上午在濟南教會舉行「南加州台僑禮拜遭恐攻，台教會籲遏止中國打手」記者會。

許文堂指出，目前「和平統一促進會」會長是中共全國政協主席汪洋，副會長是中國統戰部部長尤權，正全力在世界各地成立和平統一會，2017年「中國和平統一促進會」即組團來台，呼籲台灣國安單位清查台灣統派與中國統戰部關聯，立法院加速通過「外國代理人」法案，避免有心人士危害台灣的民主自由，遏止惡質暴力再次發生。

許文堂說，這次凶手周文偉所屬團體的拉斯維加斯（Las Vegas）和統會，與加州和統會、全美和統會，都是中國統戰部所屬組織，近年極端主義的統派團體在國內、外以暴力滋事，危害社會安寧，不僅侵犯人權，更甘為中國認知作戰的打手，利用民主自由傷及台灣的國家安全。

民進黨立委羅致政說，過去在台灣也曾因為宗教、種族、性別發生暴力事件，如果只是用《刑法》不足以制裁其對特定團體的霸凌，例如有統派團體「斬首」八田與一銅像，對國內不同團體帶來緊張關係，應該禁止特定團體入境，嚴格檢視相關立法，加重對「仇恨罪」的處罰，在法制面防範仇恨罪行。