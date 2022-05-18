疫情全國慌的莫名其妙？ 　沈富雄分析關鍵數據：台灣還是防疫模範生

▲前民進黨立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情嚴峻，確診人數飆升，但前民進黨立委沈富雄認為，其實不需要太緊張，從數據來看，台灣其實還是防疫模範生，「如此亮眼的前景，陳時中團隊如果愚昧無知，那是不『智』，如果知而不敢告訴國人，那是無『勇』，如果是另有算計而陷人民於慌亂，那就是不『仁』。」

沈富雄指出，面對Omicron舉國上下陷入一片慌亂，政府會怕，是因為決定「共存」的時間太遲，比諸先進國家慢2.5到3個月，既然慢了，理應有充分時間「超前部署」，結果不然，快篩劑即為一例。

另一方面，「共存」只做半套，欲鬆還緊，生怕公衛行政及醫療量能負荷不起，結果是緊得還不夠，逼得昨令今改，改的確是更鬆，人民無所適從，而為了面子，還不願坦誠告訴國人有關疫情的真相，使近半年國人陷於不必要的恐懼之中。

至於民眾的恐懼，沈富雄說，大家因無知及資訊不足，跟著無端起哄，像是不知為何要快篩，卻跟著排隊搶購快篩劑、無視高達99.7%確診是無症或輕症而一窩蜂擠爆各醫院門診部及急診室、不知如何判讀每天新的中重症數及死亡數，把好消息看成是壞消息而憂心忡忡。

沈富雄說，他對Omicron的疫情一向樂觀，但他的樂觀不是沒有理由，首先，現今的每日確診上升曲線十分合理，目前約在3000/百萬人，在達到5000/每百萬人時翻轉向下，他擔心的反而是政府的過度壓抑及人民自發性的社交自約行為，使峰頂提早到來，且峰頂高度不如預期，如此，所謂「疫情」雖然無害，將沒完沒了地拖到年底，社會付出的代價難以算計。另外，有人將上升曲線的台灣與其他國家的下降曲線相比，而稱單日確診台灣第一，這種比法是其蠢無比。

沈富雄強調，當前重要的數字是每日中重症數不超過每日新確診數的40/10000，母親節後這個數字一直沒有超越，而且趨向下之勢，考量中重症數比確診數不易低估，黑數相對較少，有足夠的理由相信醫療能量絶對足夠，可笑的是行政能量卻被煩瑣的苛政累翻了。

沈富雄稱，值得慶幸的是致死率與每日新增確診數之比都維持在3/10,000以下，考量台灣60歲以上546萬人口中，每年的死亡率約257/10000，我們對老年人的保護是全球首屈一指的。

沈富雄說明，流感的死亡率約1-2%，這波Omicron在香港的死亡率是0.75%、紐西蘭0.08%、新加坡是0.05%，台灣有可能低於0.03%，依然是防疫的模範生，並質疑陳時中團隊為何不告訴國人。