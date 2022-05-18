英國宣布：終止對中國經濟援助！　去年花費4.8億

▲ 英國將終止對中經濟援助。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國政府16日公布新的國際發展戰略，承諾更加善用預算，用於協助促進他國經濟發展。英國去年花費4.8億援助中國，而商業大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）17日宣布，將終止所有對中海外援助支出，將資金用於更需要英國援助之處。

夸騰17日在推特證實，商業能源及工業策略部將停止所有對中國的政府開發援助（ODA），「我們將與中國合作應對全球挑戰，但若將英國援助用於更有需要的地方，我們能夠做出更大的改變。」

ODA為已開發國家對開發中國家的經濟援助，提供贈款或貸款，用於經濟發展及提高人民生活品質。夸騰指出，英國去年對中援助金額為1300萬英鎊（約新台幣4.8億元）。

《路透》指出，自脫歐以來，英國一直希望在國際舞台上進一步突顯其外交力量，擴大對印太地區國家的影響力，平衡中國的全球主導地位。而英國政府16日公布的戰略將有助於應對全球挑戰，提供投資，支持婦女，向最需要的族群提供人道主義援助，並持續應對氣候變遷。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）聲明指出，政府將在國家及雙邊項目上投注更多資金，減少透過多邊組織提供資金，計畫在2025年將3/4援助預算用於雙邊援助。

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