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網傳陸「剪護照、綠卡」　北上廣闢謠：未禁止公民出入境

▲▼網傳大陸剪綠卡、護照，官方澄清 。（圖／翻攝 北京日報、cdc.gov）

▲網傳大陸剪綠卡、護照，北上廣官方陸續發澄清稿 。（圖／翻攝 上海出入境官網）

記者任以芳／綜合報導

受到上海、北京疫情影響，大陸各地盛傳過邊海關查驗時，剪護照、綠卡和註銷護照事件，引起部分大陸公民的恐慌。北京邊檢總站今（13日）針對網上出現的「中國公民從北京入境時被無故剪護照」傳言正式闢謠，是虛假消息。上海、廣州邊檢總站也發表澄清聲明，從未禁止公民出入境。

上海邊檢總站在聲明稱，近日，網上出現「真事：昨晚兩個朋友從上海虹橋機場乘機回法國，千辛萬苦到了機場卻被收走護照和法國居留卡」的消息，完全是虛構。事實上，自2020年3月25日零時起，虹橋機場已暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務。

▲▼網傳大陸剪綠卡、護照，官方澄清 。（圖／翻攝 北京日報、cdc.gov）

▲上海赴美免核酸檢測政策延期至6月10日。（圖／翻攝 cdc.gov）

據了解，上海赴美免核酸檢測政策延期至6月10日，考量上海目前疫情緊急狀況，允許美國公民、美國國民、合法永久居民和離開大陸上海的「有簽證的非公民」，在2022年6月10日之前無需進行新冠測試或康復報告即可前往美國。（僅限上海出發）

廣州邊檢總站也發布澄清稿，針對網絡上流傳一則關於旅客在廣州出境時「綠卡」被剪的虛假消息，引起部分旅客和網友的關注，對正常的出入境管理秩序造成干擾。該聲明稱「網絡非法外之地，我們對發布虛假信息，詆毀邊檢機關形象的違法行為，將保留通過法律途徑追究其法律責任的權利。」

國家移民管理局新聞發言人今也發布聲中指出，近期，境外一些媒體出現我國「停辦護照」、「對綠卡剪角禁止出境」的假消息，歪曲抹黑我出入境管理政策，意圖干擾常態化疫情防控條件下依法、精準、有效的出入境管理措施。國家移民管理局表示，希望廣大出入境人員不信謠。

▼上海不少出國留學群組討論 「剪護照假新聞」。（圖／翻攝 北京日報）
 ▲▼網傳大陸剪綠卡、護照，官方澄清 。（圖／翻攝 北京日報、cdc.gov）

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