考國營10年沒中！姊姊「嫁給國營老公」繼續考　網驚：投資成功

▲表姊考國營都沒中，也變得容易暴怒。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「國營真的有那麼值得考10年嗎？」一名女網友透露，表姊已30多歲也沒工作經歷，畢業後就一直在考國營，無奈都沒上榜，如今脾氣變得易怒，還不爽原PO與親友來家裡作客，認為會打擾她讀書，讓原PO非常傻眼。文章貼出後，有網友分享姊姊也是落榜10年，但老公在國營上班，反讓網友笑虧「投資成功！」

一名女網友在Dcard表示，表姊讀碩士畢業後，就積極準備國營考試，轉眼已考了近10年，表姊每次都沒上榜，經濟開銷都是由長輩支付，「她是全職考生，所以到30多歲也無工作經歷。」

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原PO說，最近與家人去表姊家作客，卻發現她脾氣越來越暴躁，像是用力甩門、有人來家裡會影響她專心念書等。對此，原PO也好奇拋問「國營真的有那麼值得考10年嗎？」

底下網友熱議，「要考可以，請自己養自己，不然就沒資格考這麼多次，都考成巨嬰了」、「不值得～國營薪水真的少，只是勝在穩定而已，而且裡面屎缺多，福利還一直在砍，重考十年要上醫學系比較值得吧」、「先不管值不值得，你閃遠一點免得掃到颱風尾，個人考兩年，超級討厭被問考怎樣，也誠心建議你們千萬不要問」、「建議設停損點吧，找個兼職來做，而且一直考試沒社交，會有社交恐懼和身心的問題」、「個人覺得準備10年已經是在逃避現實了」。

留言串中，有網友分享家人超狂事蹟，「我姊姊就是全職考了10年沒考上，幸虧四年前結婚，小孩子三歲了，她先生在國營上班」，且姊姊還打算今年孩子上幼稚園後，繼續奮發向上考國營。其他人則直呼「投資成功！」

▼網友分享，姊姊同樣落榜10年，不過卻嫁給國營上班的老公。（圖／翻攝Dcard）

