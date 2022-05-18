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台大防疫急門診篩檢站今啟動　65歲↑快篩陽改「疫病門診」更快領藥

▲▼台大醫學院體育館防疫急門診。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫學院體育館防疫急門診。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院的「台大醫學院體育館防疫急門診」自今（18）日起已開始正式營運，每天線上預約掛號有400個名額，也可來現場加掛，目前名額都還有；PCR檢驗估計1天內可有結果，並且針對陽性者直接安排後續視訊診療；而今起65歲以上長者快篩陽即確診給藥，台大醫院也分流「疫病門診」可以掛號診察，開立新冠口服抗病毒藥物。

▲▼台大醫院高嘉宏副院長(左)、門診部虞希禹主任)中)、護理部楊靜鈺護理長接受採訪。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲台大醫院高嘉宏副院長(中)、門診部虞希禹主任（左）、護理部楊靜鈺護理長（右）接受採訪。（圖／記者洪巧藍攝）

國內本土疫情延燒，近來每天確診人數超過6萬，許多快篩陽性民眾急找PCR篩檢處，指揮中心針對北北基桃成立9處大型篩檢站，台北市的部分，台北榮總主責的自由廣場車來速防疫門急診昨（17）日啟動，台大醫院主責的台大醫學院體育館防疫急門診今（18）日正試營運。

台大醫院副院長高嘉宏說明，快篩陽性患者來此急門診，一方面給藥舒緩症狀，也可以做PCR採檢，以緩解壅塞，保全醫療量能。防疫急門診以線上預約為主，上下午各有200人，現場也可隨時加掛，每個診次都有醫師、護理師、醫檢師、藥師等，總計出動超過30人。

高嘉宏提到，如果本身有症狀的民眾，可以在掛號時確定有無用藥、緩解症狀需求，如果有需要，該診可提供3天份/人的退燒、止咳、流鼻水藥物，需繳費520元，若沒有症狀，僅進行PCR篩檢則不需費用。PCR採檢陽性時，院方會發布簡訊通知，同時附上視訊門診的掛號連結，就可以診療、開立抗病毒藥物，再由親友代為取藥。

▲▼台大醫院疫病門診。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院疫病門診。（圖／記者洪巧藍攝）

此外，今天開始，65歲以上年長民眾家用快篩檢驗陽性，並經醫事人員確認即為確診。台大醫院門診部主任虞希禹表示，這些人就不用來體育館篩檢站，可前往台大西址的疫病門診。現場會使用醫用快篩再次確認，並且透過健保卡查詢雲端藥歷，釐清用藥狀況避免交互作用，如果沒有問題，現場就能領取抗病毒藥物，返回居家照護使用。

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