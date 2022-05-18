新北市民看過來！這裡可借快篩　一通電話500元隔離包送你家

▲▼ 新北市議員張錦豪與臉書版主將發送200箱、價值500元防疫關懷物資。（下圖同／張錦豪提供）

記者戴上容／新北報導

疫情爆發，快篩搶破頭，全台各縣市隔離包縮水或是停發，汐止區新北市議員張錦豪以「有借有還」的互助概念，提供民眾快篩，民眾有新品後再還即可，另又與臉書汐止版版主共同推出價值500元隔離包，內含麵包與平安麵等，民眾來電即可宅配到府，限汐止區、名額200包。

疫情爆發，快篩試劑民眾必需品，雙北民代日前發起「快篩互助會」，整合各自的量能，以「有借有還、讓愛循環」的概念，緊急借助快篩試劑給需要的民眾，民眾用後再返還即可，服務範圍將包括汐止、內湖、南港、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮共九個區。

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快篩以外，防疫包也是民眾必須品，但雙北目前因物流不足已停發，汐止區新北市議員張錦豪與臉書社團「汐止聯盟」版主劉俊男在政府停發防疫包後，自組推出價值500元「專供汐止防疫關懷包」，第一波預計送出200箱給有需求的汐止居民。

市議員張錦豪指出，汐止目前每天確診人數約千人，政府發放的防疫關懷包目前只剩一支快篩，版主和他溝通後，決定投入經費組關懷包，在地濟德宮也響應活動，捐贈百包泡麵，只要符合資格且於名額內，將請配送人員送到需要的地點，屆時會再視狀況及需求，再研議是否持續發放。

經營烘焙坊兼經營「汐止聯盟」版主劉俊男則說，確診人數爆量，他主動向市議員張錦豪討論，決定每箱會準備3天份的關懷麵包，提供給有需要的民眾。

汐止地區的弱勢家庭、低收入戶確診者或全家確診居家照護者，可透過市議員張錦豪提供的連繫平台02-26481647(市議員服務處電話)，確認符合資格者，就會提供給需要的民眾，希望將現做愛心麵包送給需要的確診家庭，第一階段限量2百份。