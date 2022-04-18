東航陸續復飛223架波音737-800　雙機長執飛、不執行特殊航班

▲東方航空在空難發生後停飛波音737-800型客機進行全面檢查。（圖／資料照）

記者魏有德／綜合報導

大陸東航MU5735在廣西發生空難後，東航旗下含上海航空在內的223架波音737-800全數停飛進行檢查。經過半個月後，一架由波音737-800機型執飛的MU5843航班從昆明長水國際機場起飛，前往成都雙流國際機場，代表著該機型陸續復飛，同時，東航也要求雙機長配置執飛、不執行特殊機場航班及危險品貨物運輸等任務。

▲東航陸續恢復波音737-800型客機執飛航線。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，東航雲南公司稱，目前該公司737-800型客機已陸續有序恢復運行，同時，與失事的B1791飛機相鄰批次客機仍在繼續深入開展維修檢測和評估工作。

一架東航的波音737-800客機MU5735航班於3月21日在廣西梧州藤縣發生事故，包括機組人員9人在內的機上132人全數遇難。隨著黑盒子的尋獲，相關人員正破譯內容以釐清事故發生原因，同時，東航也停飛旗下223架同型飛機，進行全方位檢查。

▲東航空難事故現場尋獲的黑盒子。（圖／翻攝CCTV）

這架失事的波音737-800客機隸屬東航雲南公司，機齡僅6年8個月，包括12個商務艙及150個經濟艙座位。

東方航空相關人員表示，空難發生後，公司暫停波音737-800執飛是一種確保安全的應急措施，經過半個月的全面系統檢查，東航正在嚴格按照民航適航的標準和規章要求，有計劃的逐步恢復運營該機型。