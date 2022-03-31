東航空難30天內向國際民航組織提交報告　無事故分析不對外公開

▲東航空難遇難者頭七。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

東航空難第二部黑盒子找到後，兩部黑盒子皆已送往北京解碼，待釐清事故真相。根據國際民航組織公約，大陸飛安機構30天內須遞交初步報告。對此，大陸民航局航空安全辦公室副主任李勇表示，報告只是截止到30天內發現的一些事實，「不涉及事故原因分析，不會再向公眾進行公開。」

▲東航空難尋獲的第二部黑盒子。（圖／央視新聞）

《央視》報導，李勇指出，這兩部記錄器已經送到北京專業實驗室，正在開展相應的譯碼工作，大家可能知道這兩部記錄器是有破損的，如果正常來說，只要把這個記錄器的譯碼插上電源，插上專用譯碼設備，確認無誤後就可以啓動下載的工作，下載數據之後進行譯碼解壓，就可以讀取數據，「這個過程，如果完好的一部記錄器大概需要三四個小時，但是對於破損記錄器來說，我們很難預估譯碼所需要的時間，具體要根據破損的程度來決定。」

▲東航空難墜機地點發現的飛機殘骸。（圖／翻攝CCTV）

對於30天內要提交至國際民航組織的初步報告內容，李勇提到，這份報告主要為這段時間內發現的一些事實，通常不包括分析、結論，更不會有事故的原因，「在短短的時間內，任何空難都很難完成最終事故原因分析工作，不會再向公眾進行公開。」

東航MU5735航班21日墜毀在廣西梧州藤縣山區，機上132人全數遇難。事故發生後，搜救人員陸續在事故現場尋獲兩部黑盒子、飛機殘骸碎片、罹難者身體組織碎片、發動機等相關證據，後續將作為事故調查的重要憑證，以釐清空難發生原因。