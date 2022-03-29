　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

網店女店主「臨行前退票」空難逃死！遭諷蹭熱度帶貨　陷網路霸凌

▲▼MU5735空難退票乘客發文感嘆遭網暴。（圖／翻攝自南方網）

▲MU5735空難退票乘客發文感嘆遭網暴。（圖／翻攝自南方網）

記者鄭思楠／綜合報導

東方航空MU5735航班3月21日於廣西梧州藤縣墜毀。經連日搜救，國家應急處置指揮部3月26日晚確認，機上132人全部罹難。外界一直關注事件動態，從空難救援到家屬安置，無一不牽動千萬人心。然而，不少與事故直接相關的人卻遭受無端指責，包括退票乘客因為分享親身經歷，被質疑吃「人血饅頭」。

一名退票的乘客Rae發表自述文章稱，當日她原定計劃乘坐MU5735航班，因沒有核酸檢測無法登機，於是辦理退票手續並重新購買3月22日同一航班機票。

當天下午約4時許，剛回到家的她獲悉飛機失事，於是在朋友圈及微博上載其退票截圖，並發文感嘆「第一次覺得死亡離自己這麼近」，但出於讓大眾聚焦事件本身以及不想佔用公共資源的心態，她發布不久後就將有關圖文從微博上刪除。

隨着客機墜毀消息熱度愈來愈高，開始有人冒充Rae來博取關注，甚至有人在微博私信辱罵她，直指她是「吃人血饅頭」。由於Rae是一位淘寶店主，經常直播帶貨，有網友質疑她是為了「蹭熱度」帶貨，甚至到她的淘寶店舖辱罵客服。

目前，Rae的微博和抖音帳號均刪除航班相關動態。 3月22日，她發文稱，自己並沒有什麼倖存者的感覺，「沒有人會拿生命開玩笑，我比任何一個人都感同身受，死神從我身邊擦肩而過，我的心情比任何人都沉重。」

▲▼MU5735空難退票乘客發文感嘆遭網暴。（圖／翻攝自南方網）

▲小華逃過一劫。（圖／翻攝自南方網）

除了Rae，還有另外一名來自雲南騰沖的24歲男子小華（化名），常在抖音上分享日常生活。3月18日，即將前往廣州打工的他在抖音上分享自己的機票訂單，需要從騰沖飛至昆明，再由昆明轉機至廣州。由於天氣原因，騰沖至昆明航班取消，小華選擇退票。

3月21日客機墜毀後，不知情的小華在抖音上載一段影片。隨著消息不斷傳播，大量網友再其抖音帳號中留言「幸運兒」、「與死神擦肩而過」。

小華事後回憶，「當時我還是一臉懵圈的樣子，搞不懂什麼情況。」直至當日下午4時許接到航空公司來電，才知道自己原本要乘坐的東航MU5735航班出事。

隨後，小華拍片透露自己的退票經過，並祝願機上乘客順利平安，「當時的我真的是難以相信，一臉茫然，內心非常痛楚。」然而，一些別有用心的人盯上小華的經歷，盜用其影片、圖片，甚至冒充其名義在抖音上載影片開直播。

網友見狀隨即對他展開攻擊謾罵，直指小華故意「蹭熱度」。小華遭受網暴，最終不堪壓力刪除抖音內相關的影片。25日，小華發文稱，他比任何人都能感同身受，真心祈求別再有人用自己的照片影片去偽造冒充，並希望網友多關心遇難者家庭。

▲▼MU5735空難退票乘客發文感嘆遭網暴。（圖／翻攝自南方網）

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
快訊／下班注意！國1驚傳嚴重車禍「4車連環撞」
中和群聚社區「完整地址」遭曝光　陳時中解釋原因
清明連假最冷探14度！「2階段天氣變化」出爐
夫妻參展跨10縣市　跑業務爆海量足跡
不明感染多點爆發！　陳時中認「這5案最令人擔憂」
快訊／桃園復旦高中學生確診　明天期中考照常舉行
快訊／史上罰最大！投顧公司遭重罰300萬　董座解職
快訊／北市小客車墜入升降梯！　翻肚卡停車塔
銀河小吃店有女陪侍？　監視器畫面曝光
台灣威爾史密斯是他！　護妻臭臉出手「甩巴掌」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美「國家民主基金會」訪台　陸：打民主幌子「賣鼓動分裂毒藥」

網店女店主「臨行前退票」空難逃死！遭諷蹭熱度帶貨　陷網路霸凌

美國防報告再提「中俄威脅」　陸外交部：打壓中俄的圖謀不會得逞

吃了泡發2天黑木耳！她「上吐下瀉精神恍惚」急送加護病房

台青拍攝「兩岸滴水驗親」　「黃河水混濁水溪」稱融入母親懷抱

媽媽催婚放大絕！列「8條件」貼店門口徵婚...女兒傻眼：超丟臉

21歲正妹慘烈焰焚身！美臉全毀「截肢保命」928天地獄療程獲重生

「半封城」救企業！上海公布「紓困21條」減稅、減租、發補貼

他把北京機場當住家「一待14年」！食物永遠不缺還能領「月薪」

被控提供俄技術「支持戰爭」　大疆：所有產品均為民用目的設計

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

美「國家民主基金會」訪台　陸：打民主幌子「賣鼓動分裂毒藥」

網店女店主「臨行前退票」空難逃死！遭諷蹭熱度帶貨　陷網路霸凌

美國防報告再提「中俄威脅」　陸外交部：打壓中俄的圖謀不會得逞

吃了泡發2天黑木耳！她「上吐下瀉精神恍惚」急送加護病房

台青拍攝「兩岸滴水驗親」　「黃河水混濁水溪」稱融入母親懷抱

媽媽催婚放大絕！列「8條件」貼店門口徵婚...女兒傻眼：超丟臉

21歲正妹慘烈焰焚身！美臉全毀「截肢保命」928天地獄療程獲重生

「半封城」救企業！上海公布「紓困21條」減稅、減租、發補貼

他把北京機場當住家「一待14年」！食物永遠不缺還能領「月薪」

被控提供俄技術「支持戰爭」　大疆：所有產品均為民用目的設計

咁有影？新制教召號稱滿意度9成　召員問卷心得曝光

準備回家！天兵歐告「上隔壁車傻等」　見姐還呆笑：怎麼惹？

沒比鹹酥雞健康！滷味越入味＝越毒　「3添加物超雷」

全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召　百萬獎金等你挑戰

2022桃園彩色海芋季「芋見愛神」　4／2- 17日浪漫登場！

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理　「聽見隔壁廁所異音」才關心

黑貓在自家花園遭2少年放狗咬　獲救全身傷「努力睜眼」未脫險

餅總談開季內野：姚雨翔有望一軍　高國慶「可能有可能沒有」

快訊／國一楠梓4車連環撞1人受困　滿地散落物剩內線通行回堵

付貸款、投資他「月薪34K不夠花」　網曝1兼職重點：免被公司發現

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

大陸熱門新聞

男住北京機場「一待14年」！還有「月薪」領

早產雙胞胎只能救一個！窮夫妻手抖淚抓鬮決定

21歲妹車禍全身燒爛！毀容、截肢經歷928天地獄療程

台青搞「兩岸滴水驗親」　帶黃河水混濁水溪

女割雙眼皮遇封區　醫尷尬：寄刀片給妳好嗎

工具人之怒！正妹遭當街咆哮

上海人連夜買菜！超市被塞爆

巨鱷小隊趁亂脫逃慘被消防員架回！崩潰望天笑翻萬人

媽催婚放大絕！店門口貼「8條件」幫她徵婚　

炒股慘虧近90億！雲南白藥淨利腰斬

鄭成功後代批評「抗中反中」

「半封城」救企業！上海公布「紓困21條」

人民日報：美國是烏克蘭危機的始作俑者

大陸本土再+6886例！上海近一周已破1.6萬例

更多熱門

相關新聞

東航第二個黑盒子數據存儲單元外觀完好

東航第二個黑盒子數據存儲單元外觀完好

東航空難搜索進入第7天，大陸官方已確認機上132人全部罹難，並尋獲第二個黑盒子。根據最新消息，第二個黑盒子為飛行數據記錄器，數據存儲單元外觀完好，但其他部分損毀嚴重。

東航空難遇難者頭七　搜救現場集體哀悼

東航空難遇難者頭七　搜救現場集體哀悼

東航第二個黑盒子找到了

東航第二個黑盒子找到了

未婚妻命喪東航空難！他整夜崩潰痛哭

未婚妻命喪東航空難！他整夜崩潰痛哭

快訊／東航航班132人確認全部罹難

快訊／東航航班132人確認全部罹難

關鍵字：

東航波音737MU5735廣西空難退票乘客

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面