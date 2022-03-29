網店女店主「臨行前退票」空難逃死！遭諷蹭熱度帶貨　陷網路霸凌





▲MU5735空難退票乘客發文感嘆遭網暴。（圖／翻攝自南方網）

記者鄭思楠／綜合報導

東方航空MU5735航班3月21日於廣西梧州藤縣墜毀。經連日搜救，國家應急處置指揮部3月26日晚確認，機上132人全部罹難。外界一直關注事件動態，從空難救援到家屬安置，無一不牽動千萬人心。然而，不少與事故直接相關的人卻遭受無端指責，包括退票乘客因為分享親身經歷，被質疑吃「人血饅頭」。

一名退票的乘客Rae發表自述文章稱，當日她原定計劃乘坐MU5735航班，因沒有核酸檢測無法登機，於是辦理退票手續並重新購買3月22日同一航班機票。

當天下午約4時許，剛回到家的她獲悉飛機失事，於是在朋友圈及微博上載其退票截圖，並發文感嘆「第一次覺得死亡離自己這麼近」，但出於讓大眾聚焦事件本身以及不想佔用公共資源的心態，她發布不久後就將有關圖文從微博上刪除。

隨着客機墜毀消息熱度愈來愈高，開始有人冒充Rae來博取關注，甚至有人在微博私信辱罵她，直指她是「吃人血饅頭」。由於Rae是一位淘寶店主，經常直播帶貨，有網友質疑她是為了「蹭熱度」帶貨，甚至到她的淘寶店舖辱罵客服。

目前，Rae的微博和抖音帳號均刪除航班相關動態。 3月22日，她發文稱，自己並沒有什麼倖存者的感覺，「沒有人會拿生命開玩笑，我比任何一個人都感同身受，死神從我身邊擦肩而過，我的心情比任何人都沉重。」

▲小華逃過一劫。（圖／翻攝自南方網）

除了Rae，還有另外一名來自雲南騰沖的24歲男子小華（化名），常在抖音上分享日常生活。3月18日，即將前往廣州打工的他在抖音上分享自己的機票訂單，需要從騰沖飛至昆明，再由昆明轉機至廣州。由於天氣原因，騰沖至昆明航班取消，小華選擇退票。

3月21日客機墜毀後，不知情的小華在抖音上載一段影片。隨著消息不斷傳播，大量網友再其抖音帳號中留言「幸運兒」、「與死神擦肩而過」。

小華事後回憶，「當時我還是一臉懵圈的樣子，搞不懂什麼情況。」直至當日下午4時許接到航空公司來電，才知道自己原本要乘坐的東航MU5735航班出事。

隨後，小華拍片透露自己的退票經過，並祝願機上乘客順利平安，「當時的我真的是難以相信，一臉茫然，內心非常痛楚。」然而，一些別有用心的人盯上小華的經歷，盜用其影片、圖片，甚至冒充其名義在抖音上載影片開直播。

網友見狀隨即對他展開攻擊謾罵，直指小華故意「蹭熱度」。小華遭受網暴，最終不堪壓力刪除抖音內相關的影片。25日，小華發文稱，他比任何人都能感同身受，真心祈求別再有人用自己的照片影片去偽造冒充，並希望網友多關心遇難者家庭。