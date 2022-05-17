華碩電競新機Strix SCAR 17 SE登場　搭載i9處理器號稱「性能最強」！

▲華碩ROG公佈旗下電競新機Strix SCAR 17 SE登場。（圖／翻攝自華碩直播影片）

記者吳康瑋／綜合報導

國內電腦大廠華碩（2357）旗下ROG玩家共和國於今（17）日晚間舉行《For Those Who Dare: Boundless》發表會，聚焦兩款電競筆電—史上最高性能、藏有隱形噴墨彩蛋的ROG Strix SCAR 17 SE，以及變形電競筆電家族新成員ROG Flow X16；同時「ROG Slash電競潮品系列」嶄新６款配件，引領街頭潮流。

華碩指出，備受矚目的ROG Strix SCAR 17 SE迎來更強悍的運算能力，搭載最新Intel® Core™ i9-12950HX處理器，NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti顯示卡，前者功耗(TDP)為65W、後者達175W；採用最高64 GB 4800 MHz DDR5記憶體、PCIe® 4.0儲存裝置支援RAID 0技術疾速載入，搭配MUX獨顯直連開關，輕鬆達到3A遊戲大作的效能巔峰，超水準表現大勝同級產品。

▲華碩ROG公佈旗下電競新機Strix SCAR 17 SE登場。（圖／翻攝自華碩直播影片）

此外，FHD 360 Hz顯示器擁有超速3ms螢幕反應時間，支援Dolby Vision與Adaptive-Sync，玩家可沉浸享受遊戲或影片的華麗視覺。且身為旗艦級遊戲猛獸，還擁有犀利散熱，在處理器與顯示卡採用升級的液態金屬散熱技術，最高使處理器降低15°C；涵蓋主機板48.8％面積的均溫板，有效轉移關鍵組件的熱度；配備4個以0.1mm超薄銅製鰭片製成的散熱片與新版Arc Flow 風扇，即使長時間激烈賽事下，仍能輕鬆散熱。

華碩指出，ROG Strix SCAR 17 SE外觀呈消光金屬質感，但用UV燈照射時，上蓋將瞬間出現如密碼般、發光的藍綠ROG電馭文，此為ROG獨創的隱形噴墨配方，通過各種耐磨和耐用性測試，完美融合於機身，帶來獨特的賽博龐克(Cyberpunk)美學，搭配原有的RGB酷炫燈效與可拆卸裝甲銘牌，展露玩家專屬電競潮流態度。

▲華碩ROG公佈旗下電競新機Strix SCAR 17 SE登場。（圖／翻攝自華碩直播影片）