吃不到麥當勞薯條！摩斯新公告「買大薯送紅茶」：底加啦

▲麥當勞薯條缺貨。（示意圖／記者許力方攝）



記者柯振中／綜合報導

許多麥當勞門市近期張貼「薯條缺貨」的公告，最快5月20日陸續恢復供應。對此，速食餐廳摩斯漢堡17日公布新活動，告知「薯條底加啦」，只要18日到20日前往門市買大薯，就會送冰紅茶，貼文瞬間引起討論。

有民眾發現，近期許多麥當勞門市貼出「薯條缺貨」的公告，業者也證實，因為全球航運不穩，導致薯條到貨不及，各間餐廳的庫存售完後將暫停供應，預計最快5月20日陸續恢復。

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▲摩斯漢堡買大薯送紅茶。（圖／翻攝臉書／摩斯漢堡）



對此，摩斯漢堡則在臉書上公布新活動，「薯條底叨位，薯條底加啦」，只要18日到20日之間，前往摩斯門市購買薯條，就會送冰紅茶，2項商品只要45元，「一起來享受『薯』於你的開心『薯』刻。」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「傑出的一手RRRRRR」、「請問摩斯是擊沉了麥當勞的船嗎，傑出的一手」、「厲害！趁麥當勞沒薯條的時候來這招」、「薯條炸起來～紅茶喝起來～50元內也太佛了」、「很會欸，知道麥當當薯條缺貨就來搞這招。」

此外，這次發生的「薯條荒」似乎只有麥當勞餐廳，其他摩斯漢堡、肯德基、漢堡王等業者都沒受到影響，民眾依舊能點得到薯條。

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