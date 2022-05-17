麥當勞冷飲杯蓋「4凸起圓點」藏玄機！內行人解密：分辨飲料用

▲許多人都不知麥當勞冷飲蓋上4個圓點的用途。（圖／翻攝自爆廢公社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

麥當勞來台近40年，在包裝上也是不斷推陳出新，有些包裝上的小設計在其他速食店看不到。就有一名網友表示，自己常會不自覺地壓麥當勞冷飲杯蓋上4個凸起的圓點，引起其他人的共鳴，還釣出內行人解釋圓點的功能。

一名女網友在「爆廢公社」上表示，自己每次買了麥當勞的冷飲後，都會不自覺地去按壓杯蓋上凸起的4個圓點，「喝麥當當的飲料時，總是會不自覺的壓上面凸起的地方……老公兒子覺得我很怪， 是這樣嗎？」

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▲原PO表示，自己常會不自覺地按壓杯蓋上的圓點。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出吸引許網友的共鳴，「我還會把蓋子拔起來反面再壓一次」、「我也會壓那個，所以不必覺得太奇怪哈哈哈」、「必須的！還要用指甲壓一下（爽」、「設計那個不就是要人壓的嗎（？」、「就強迫症，我也會」。

有網友好奇原點的真正功用，釣出內行人解釋，圓點是為了方便店員「用了來分辨裡面裝的是什麼飲料」。

事實上麥當勞曾在2019年，就公開過這個方便員工作業的功能，冷飲杯蓋上四個圓點按鈕，分別代表TEA（紅茶）、DIET（零卡）、ICED（去冰或少冰）以及OTHER（其他，目前為「可口可樂纖維+」），若一個按鈕都沒壓，則代表冰量正常的「可口可樂」，而若TEA、DIET、ICED三個按鈕同時壓下，則是去冰或少冰的無糖紅茶。